Acer เปิดตัวพรีเมียมโน้ตบุ๊ค 4 รุ่น มุ่งเจาะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองหาอุปกรณ์คู่ใจที่มีเอกลักษณ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Just For You” จัดกลุ่ม For Him และ For Her อาทิ Acer Swift7 โน้ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก Acer Spin7 คอนเวิร์ททิเบิ้ล (Convertible) โน้ตบุ๊คดีไซน์บางเบาแต่แข็งแกร่ง Acer Switch Alpha 12 ทูอินวันโน้ตบุ๊คที่มาพร้อมระบบระบายความร้อน Acer LiquidLoopTM และโน้ตบุ๊ค Acer Predator G9 รุ่นใหม่ดีไซน์ดุดันสำหรับฮาร์ดคอร์เกมมิ่ง