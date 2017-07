พรีวิว Moto C Plus รุ่นเล็ก แบตใหญ่ ในราคาไม่เกิน 4,500 บาท

ทันทีที่เห็น Moto C Plus เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยและแอดมินได้ตัวเครื่องมาทดสอบ เมื่อเห็นราคาแล้วก็อุทานในใจว่า เฮ้ย ! Motorola มีรุ่นราคาไม่เกิน 5,000 ด้วยหรือ ? เพราะเท่าที่จำได้ว่า Motorola จะเน้นไปที่ตลาดกลาง-สูงซะมากกว่า ซึ่งตลาดกลาง-ล่างจะเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ Lenovo ทำเอง แต่การเปิดตลาดรุ่นล่างแบบนี้คงอาจจะเข้ามาทำตลาดแทนในส่วนของ Lenovo แล้วก็เป็นได้ เพื่อเป็นการรู้จักกับรุ่นเล็กของ Motorola วันนี้แอดมินจะพามาติดตาม พรีวิว Moto C Plus กันครับ

Moto C Plus สเปกมีดังนี้

– หน้าจอขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด HD

– ระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat

– ใช้งานได้ 2 ซิม ประเภท MicroSIM

– ชิปประมวล MediaTek MT6737 แบบ Quad-Core ความเร็ว 1.3GHz

– แรม 2GB, รอม (พื้นที่เก็บข้อมูล) 16GB, รองรับ microSD Card ความจุสูงสุด 32GB

– กล้องหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช LED

– กล้องหน้าความละเอียด 2 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช LED

– พอร์ต USB 2.0

– รองรับ LTE

– แบตเตอรี่ความจุ 4000 mAh ถอดฝาหลังและแกะแบตเตอรี่ได้

– ราคา 4,290 บาท

การออกแบบ : วัสดุที่ใช้ในการประกอบตัวเครื่องเป็นส่วนผสมของกระจกที่ครอบทับหน้าจอและพลาสติกสำหรับฝาหลัง ตัวเครื่องไม่ได้หนาหรือหนักเกินไป สามารถหยิบจับเพียงมือเดียวได้อย่างคล่องแคล่ว พกพาสะดวก ใส่กระเป๋าการเกงได้สบาย

ด้านหน้า : ออกจะคล้ายๆ สมาร์ทโฟน Android ทั่วไป มีแฟลชที่เคียงข้างกล้องหน้ามาให้ด้วย

ด้านหลัง : เลนส์กล้องเรียบติดกับฝาหลัง และมีลำโพงอยู่ท้ายสุด ด้านหลังจะมีร่องเล็กๆ บริเวณส่วนท้ายไว้ใช้สำหรับแกะฝาหลังเพื่อใส่ MicroSIM หรือ microSD Card รวมถึงถอดแบตเตอรี่ได้ด้วยเช่นกัน

ส่วนประกอบอื่นๆ กดชมได้จากภาพถัดจากนี้ครับ

ซอฟต์แวร์ : ถือว่าเป็นรุ่นเล็กจาก Motorola ที่มากับระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat อันทันสมัยในตอนนี้ ลักษณะ User Interface เป็นไปในแบบฉบับ Pure Android เพื่อให้เกิดการใช้งานต่อเนื่องที่ลื่นไหล พร้อมในทุกสถานการณ์ สิ่งที่ขาดหายไปก็มีเพียง Moto Action เท่านั้น ส่วนนอกนั้นจะมีบริการจาก Google มาให้ครบ

ทางด้านแรมให้มา 2GB ไม่ได้ให้เยอะนัก ก็เป็นไปตามระดับราคาล่ะครับ ส่วนรอมหรือพื้นทีเก็บข้อมูลให้มา 16GB แน่นอนว่าสำหรับคนที่โหลดแอพพลิเคชั่นเกมที่ต้องใช้พื้นที่เยอะ ต้องอาศัย microSD Card ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การใช้งานทั้งโหลดแอพและถ่ายภาพเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่จะเต็มเร็ว

กล้อง : กล้องหลังมากัความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช LED มีโหมด HDR, Beauty, Panorama, Video ที่บันทึกได้ที่ความละเอียดสูงสุด HD 720p (30fps) เท่านั้น หลังจากที่แอดมินลองถ่ายภาพ พบว่าสีที่แสดงผ่านจอ Moto C Plus ค่อนข้างมีความสดอยู่พอสมควร หลังจากที่เราเลือกโฟกัสเอง การจับผ่านค่อนข้างช้าครับ

ขณะที่กล้องความละเอียดเพียง 2 ล้านพิกเซล มาพร้อมแฟลช LED เช่นกัน มีโหมด Beauty มาด้วย

ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องหลัง

แบตเตอรี่ : กล่าวได้ว่าเป็นจุดขายสำหรับรุ่นนี้ ด้วยความจุที่ให้มาถึง 4000 mAh ใช้งานภายใน 1 วันได้สบายๆ

สุดท้ายนี้ ในภาพรวมของ Moto C Plus นับว่าเป็นการก้าวเข้ามาลุยตลาดล่างที่อาจจะเข้ามาแทนที่สมาร์ทโฟน Lenovo เองก็เป็นได้ มีจุดขายอยู่ที่แบตเตอรี่ และความเป็น Pure Android ภายในระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยในเวลานี้ พร้อมด้วยบริการต่างๆ จาก Google เหมาะสำหรับผู้เปลี่ยนผ่านจากโทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกด มาสู่สมาร์ทโฟน หรือผู้ที่ต้องการทำความรู้จัก Motorola ให้มากขึ้น