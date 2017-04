ทิปต่อไปนี้นายเกาเหลาภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะกำลังจะชวนเพื่อนๆ มาทำแอพฯ แบบว่าไม่ได้หมายถึงทำแอ๊บแบ๊วถ่ายรูปนะครับ แต่เป็นการทำแอพฯ ที่เอาไว้ติดตั้งลงใน SmartPhone ได้จริงๆ ก็ต้องยอมรับว่าหลังการเติบโตของ SmartPhone และแท็บเล็ตที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ยิ่งนโยบายแท็บเล็ต ป.1 ออกมาด้วยก็ยิ่งแรงแซงโค้ง แต่ส่วนใหญ่เรื่องที่เรามักพูดกันก็คงเป็นเรื่องการใช้แอพฯ ตัวโน้นตัวนี้ ซึ่งในวันนี้นายเกาเหลาขอฉีกมาชวนทุกคนทำแอพฯ กันบ้าง



งานนี้ไม่ต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยาก ขอแค่คุณมีความกล้าก็พอ (เอ… มันเกี่ยวอะไรกันด้วยละนี่) จากนั้นก็มีคอมพ์ที่ต่อเน็ตเข้าเว็บใจดีที่สร้างเครื่องสร้างแอพฯ สุดง่ายมาให้เรา เชื่อไหมละว่า เราสามารถสร้างแอพฯ ให้เสร็จได้ในเวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น!!?



บริการสุดเลิศที่ว่านี้อยู่ที่ http://andromo.com โดยทางเว็บเขามีเครื่องมือสำหรับทำแอพฯ ที่ใช้งานได้บนแอนดรอยด์ ก่อนอื่นจะต้องสมัครเข้าใช้งานก่อน โดยคลิกที่สมัคร Sign in แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นก็รอรับอีเมล์ยืนยัน (อย่าลืมคลิกยืนยันนะครับ) ตัวอย่างเช่น นายเกาเหลาจะสร้างแอพฯ ชื่อ comtoday ที่รวบรวมเอา Social Media ต่างๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น facebook, twitter หรือ Youtube เมื่อได้เป้าหมายก็มาลุยกันเลย

1. เริ่มต้นให้คลิกที่ปุ่ม Create New Project หน้าแรกที่เจอให้กรอกชื่อแอพฯ ของเราลงใน Project Name แล้วคลิกปุ่ม Create New Project

2. จากนั้นให้กรอกรายละเอียดลงในส่วนของ App Info ในขั้นนี้เราจะต้องใส่ข้อมูลคำอธิบายแอพฯ และเลือกไอคอนแอพฯ ซึ่งถ้าเอาแบบสวยก็แนะนำขนาดรูปที่ 128×128 เป็นแบบ 32 bit และนามสกุล PNG

3. ต่อไปก็คลิกที่แท็บ Activities เพื่อเลือกว่าในแอพฯ ของเราจะทำอะไรได้บ้าง เช่น เราอยากให้มี facebook ก็คลิกที่สัญลักษณ์ facebook จากนั้นก็กรอกข้อมูลต่างๆ ลงไป ไม่ว่าจะเป็นชื่อของเมนูที่จะให้ปรากฎ (กรอกลงในช่อง Activity Name) สำคัญสุดคืออย่าลืมใส่ใน URL ของ FanPage ลงในช่อง Facebook Page จากนั้นก็คลิกปุ่ม Save Change

4. หากต้องการเพิ่ม twitter ก็แค่คลิกไปที่สัญลักษณ์ twitter จากนั้นก็ทำคล้ายๆ เดิม ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนพอใจ ก็คลิกที่แท็บ Build เว็บจะทำการนำข้อมูลทั้งหมดประมวลผลแล้วสร้างเป็นไฟล์สำหรับติดตั้ง .apk โดยเว็บจะส่งให้ทางเมล์ เราก็แค่รับไฟล์ดังกล่าวแล้วก็ติดตั้งลง SmartPhone หรือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ของเรา (สำหรับการติดตั้งไฟล์ .apk อ่านได้ในทิป “แฮก Android หรือ iPad จีน ให้ติดตั้งไฟล์ .apk)