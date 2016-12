Facebook รวบรวมและสรุปสุดยอดไฮไลท์หัวข้อสนทนาระดับโลกของผู้ใช้ Facebook ตลอดปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับ 10 อันดับ Facebook Live ยอดนิยมที่มีจำนวนการรับชมสูงสุด จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับ

ประเด็นที่มีการสนทนามากที่สุดในระดับโลกบน Facebook ประจำปี 2559 ได้แก่

1. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

“โดนัลด์ ทรัมป์” ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนที่ 45

2. สถานการณ์การเมืองในประเทศบราซิล

3. Pokemon Go

Pokemon Go เกมสุดฮิต ที่ไม่พลาดติดอันดับด้วยเช่นกัน

4. ความขัดแย้งระหว่างตำรวจและคนผิวสีในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ขบวนการชีวิตคนดำมีความสำคัญ (Black Lives Matter)

5. โรดริโก ดูเตอร์เต และการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

6. กีฬาโอลิมปิก

7. เบร็กซิท (Brexit)

8. การแข่งขันซูเปอร์โบว์ล

9. เดวิด โบวี

10. มูฮัมหมัด อาลี

10 อันดับ Facebook Live ยอดนิยม ได้แก่

1. Candace Payne, Chewbacca Mom

Candace Payne, Chewbacca Mom

2. Ted Yoder, Soundscapes

3. Buzzfeed, Countdown to the next presidential election

4. Atlanta Buzz, People are lining up to hug police officers in Dallas

5. NBC News, Election results

6. Under the Hood, Video of a truck completely carved out of wood

7. Viral Thread, Population count from US to CA

8. CNN, Election results on Empire State building

9. Dena Blizzard, Pokemon Go for moms “Chardonnay Go”

10. Super Deluxe, Election map

หลักการในการคำนวณผล

สำหรับสิบอันดับเหตุการณ์แห่งปี Facebook ได้คำนวณว่าหัวข้อการสนทนาหนึ่งๆ ได้รับการพูดถึงบนโพสต์ของ Facebook ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2559 มากน้อยแค่ไหน และนำโพสต์ Facebook ทั้งหมดมาสรุปรวบรวม ด้วยวิธีการที่ไม่ระบุตัวตน และจัดลำดับลิสท์ต่างๆ มาเสนอเป็นภาพ snapshot แห่งปีบน Facebook สำหรับสิบอันดับไลฟ์วิดีโอนั้นคำนวณจากยอดรวมการรับชมทั้งหมด

อ้างอิงจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook