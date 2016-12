10 คำค้นหาใน Google 2559 คนไทยสนใจอะไร

ก่อนจะก้าวพ้นปี 2559 เป็นประจำทุกปีที่ Google จะรวบรวมคำค้นหาที่คนไทยนิยมเสิร์ชหามากที่สุด โดยช่วงปีที่ผ่านมาการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทย การค้นหาของปวงชนชาวไทยสะท้อนให้เห็นความเศร้าโศกเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้ ตั้งแต่แถลงการณ์การเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคมเป็นต้นมาการค้นหาเกี่ยวกับ “ในหลวง” ได้เพิ่มสูงขึ้นนับจากนั้น โดยมีการค้นหาสูงสุดเป็นอันดับที่สองของการค้นหาที่มาแรงตลอดทั้งปี ความอาดูรของปวงชนชาวไทยยังได้รับการแสดงออกผ่านการค้นหาพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการในพระราชดำริ คำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”

แม้ในยามโศกเศร้า คนไทยยังค้นหาสิ่งที่มอบความสุขด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม หรือแม้กระทั่งกีฬา ทั้งหมดทั้งมวลจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ

คำค้นหายอดนิยมประจำปี

1. Descendants of the Sun

2. ในหลวง

3. Slither.io

4. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ริโอ 2016

5. เพื่อนรักเพื่อนร้าย

6. Roblox

7. คนทางนั้น

8. หลวงพี่แจ๊ส 4G

9. Pokémon Go

10. ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1. รูปในหลวง

2. โครงการพระราชดําริ

3. ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

4. แถลงการณ์สํานักพระราชวัง

5. เล่าสู่หลานฟัง

6. เพลงของพ่อ

7. ประวัติ รัชกาลที่ 9

8. พระราชกรณียกิจ

9. ทรงพระเจริญ

10. เรารักในหลวง

บุคคล (ไม่รวมบุคคล่วงลับ)

1. ซงจุงกิ

2. แพท ณปภา

3. ขวัญ อุษามณี

4. เมย์ พิชญ์นาฏ

5. หญิงแย้

6. ดีเจเก่ง

7. น้ำส้ม โซมี่

8. Donald Trump

9. เบียร์ The Voice

10. เคน วงซีล

บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว

1. ในหลวง

2. ปอ ทฤษฎี

3. แดง จิตกร

4. บรรหาร ศิลปอาชา

5. สันติ ดวงสว่าง

6. ดอน จมูกบาน

7. Alan Rickman

8. Christina Grimmie

9. อ๊อฟ อภิชาติ

10. โกโก้ นิรุณ

ข่าวต่างประเทศ

1. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ริโอ 2016

2. บอลยูโร

3. เลือกตั้งอเมริกา

4. Brexit

5. เลสเตอร์แชมป์

6. โคปาอเมริกา 2016

7. ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2016

8. MAMA 2016

9. แผ่นดินไหวญี่ปุ่น

10. Snowden

ข่าวในประเทศ

1. ข่าวในหลวง

2. ตุ๊กตาลูกเทพ

3. ข่าวปอล่าสุด

4. วอลเลย์บอลหญิงไทย 2016

5. โครงการบ้านประชารัฐ

6. ลงประชามติ รัฐธรรมนูญ 2559

7. ข่าวครูอิ๋ว

8. ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

9. เรือล่มอยุธยา

10. ธรรมกาย

เพลง

1. คนทางนั้น

2. ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

3. ขอเวลาลืม

4. อ้ายมีเหตุผล

5. แพ้ทาง

6. ใจหมา

7. สีดา

8. ปลิว

9. คนมีเสน่ห์

10. คู่คอง

คืออะไร…

1. หมอกธุมเกตุ

2. พระบรมโกศ

3. เครื่องทองน้อย

4. Eevee

5. กฎมณเฑียรบาล

6. พร้อมเพย์

7. Brexit คือ

8. Panama Papers

9. ลูกเทพ

10. ได้หมดถ้าสดชื่น

ภาพยนตร์

1. หลวงพี่แจ๊ส 4G

2. Deadpool

3. Your Name

4. ขุนพันธ์

5. แฟนเดย์

6. อาบัติ

7. Now You See Me 2

8. Suicide Squad

9. Fantastic Beasts

10. เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ

รายการทีวี

1. Descendants of the Sun

2. เพื่อนรักเพื่อนร้าย

3. นาคี

4. ปดิวรัดา

5. ไดอารี่ตุ้ดซี่

6. ตามรักคืนใจ

7. เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ

8. Moonlight Drawn by Clouds

9. พิษสวาท

10. เจ้าบ้านเจ้าเรือน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ

1. ตึกมหานคร

2. Dinosaur Planet

3. เขาคิชฌกูฏ

4. สวนน้ำปทุมธานี

5. อุทยานราชภักดิ์

6. เมืองมัลลิกา

7. หมู่เกาะสิมิลัน

8. ปางอุ๋งสุพรรณ

9. สวนน้ำรามายณะ

10. เขาวงพระจันทร์ ลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

1. ลาวเหนือ

2. เชียงตุง

3. คิวชู

4. ปากีสถาน

5. ญี่ปุ่น

6. นาโกย่า

7. อเมริกา

8. เวียงจันทน์

9. บาหลี

10. เกียวโต

ความสวยความงาม

1. สีผมที่ทําให้หน้าสว่าง

2. สีผม 2016

3. เซรั่มเซน่า

4. ครีมน้ำผึ้งป่า

5. Dr.Jill

6. Goji Cream

7. ทรงผมสั้น 2016 ผู้หญิง

8. รอยสักผู้หญิง

9. แป้งบาบาร่า

10. แป้ง Cho

สูตรอาหาร

1. บิงซู

2. แกงเห็ดเผาะ

3. เครปเย็น

4. ไข่พระอาทิตย์

5. ยำขนมจีน

6. สลัดโรล

7. กุ้งถัง

8. วุ้นปีโป้

9. มาม่าเผ็ดเกาหลี

10. โมจิหยดน้ํา

อาการของโรคต่างๆ

1. โรคหัด

2. โรคพาร์กินสัน

3. โรคหอบหืด

4. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

5. โรคจิตเวช แปลกๆ

6. โรคพิษสุนัขบ้า

7. โรคริดสีดวงลําไส้

8. โรครูมาตอยด์

9. โรคอหิวาตกโรค

10. โรคฮีโมฟิเลีย

ยานยนต์

1. Yamaha M Slaz

2. Honda Civic 2016

3. Toyota Sienta

4. Honda CBR250RR

5. Honda MSX 2016

6. Honda BRV

7. Kawasaki Z125

8. Honda PCX 2016

9. Honda CBR150R 2016

10. MG GS

ทีมกีฬา

1. สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี

2. สโมสรฟุตบอล ลิเวอร์พูล

3. ฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ

4. สโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

5. สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

6. สโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี

7. สโมสรฟุตบอล บาร์เซโลนา

8. สโมสรฟุตบอล เรอัล มาดริด

9. สโมสรฟุตบอล เชลซี

10. สโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

นักกีฬา

1. บัวขาว

2. เมย์ รัชนก

3. อาทิตย์ ดาวสว่าง

4. ซาโอริ

5. คิม ยอน คุง

6. ต้น เจ

7. ธนา ชะนะบุตร

8. Michael Phelps

9. สมพร ยศ

10. แนน ทัดดาว

ไอทีและแก็ดเจ็ต

1. iPhone 7

2. iPhone se

3. iPhone 6s

4. Oppo F1s

5. Note 7

6. Samsung J7

7. J7 Prime

8. Vivo V5

9. Huawei P9

10. Samsung A9

เกม

1. Slither.io

2. Roblox

3. Pokémon Go

4. Ragnarok

5. Agar

6. Stardew Valley

7. Overwatch

8. Cabal 2

9. Warcraft

10. ARK

แอป

1. JOOX

2. Traveloka

3. Bigo Live

4. Shopee

5. V App

6. Instagram

7. Iflix

8. Ezbuy

9. Comico

10. BeeTalk