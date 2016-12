10 เหตุการณ์เด่น วงการไอทีโลก ประจำปี 2016

“โคมิโค่” แอพพลิเคชั่นการ์ตูนออนไลน์ยอดฮิตจากญี่ปุ่น คว้ารางวัล “แอพพลิเคชั่นดีที่สุดในหมวดบันเทิง” ในงาน Thailand Best of Play by Google 2016 โดย กูเกิ้ล ประเทศไทย