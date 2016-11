Acer เปิดตัว 4 โน้ตบุ๊คเน้นดีไซน์ จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ Him & Her ในสไตล์ Just For You

Acer เปิดตัวพรีเมียมโน้ตบุ๊ค 4 รุ่น มุ่งเจาะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองหาอุปกรณ์คู่ใจที่มีเอกลักษณ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Just For You” จัดกลุ่ม For Him และ For Her อาทิ Acer Swift7 โน้ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก Acer Spin7 คอนเวิร์ททิเบิ้ล (Convertible) โน้ตบุ๊คดีไซน์บางเบาแต่แข็งแกร่ง Acer Switch Alpha 12 ทูอินวันโน้ตบุ๊คที่มาพร้อมระบบระบายความร้อน Acer LiquidLoopTM และโน้ตบุ๊ค Acer Predator G9 รุ่นใหม่ดีไซน์ดุดันสำหรับฮาร์ดคอร์เกมมิ่ง



กรุงเทพฯ: 24 พ.ย. 59 บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดตัวพรีเมียมโน้ตบุ๊ค 4 รุ่น มุ่งเจาะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองหาอุปกรณ์คู่ใจที่มีเอกลักษณ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Just For You” จัดกลุ่ม For Him และ For Her ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน Acer Swift7 โน้ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก Acer Spin7 คอนเวิร์ททิเบิ้ล (Convertible) โน้ตบุ๊คดีไซน์บางเบาแต่แข็งแกร่งให้อิสระในการใช้งานเป็นได้มากกว่าโน้ตบุ๊ค Acer Switch Alpha 12 ทูอินวันโน้ตบุ๊คที่มาพร้อมระบบระบายความร้อน Acer LiquidLoopTM และโน้ตบุ๊ค Acer Predator G9 รุ่นใหม่ดีไซน์ดุดันสำหรับฮาร์ดคอร์เกมมิ่ง

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการใช้งานสินค้ากลุ่มพรีเมียมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ นวัตกรรม ไปจนถึงสมรรถนะของเครื่องตามการใช้งานที่แตกต่างกัน เอเซอร์ในฐานะผู้นำนวัตกรรมไอทีที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างลงตัวในทุกไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอวันนี้เป็นพรีเมียมโน้ตบุ๊คที่เอเซอร์นำเสนอในคอนเซ็ปต์ “Just For You” โดยจัดกลุ่มเป็น For Him และ For Her รองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิง ในกลุ่มของ For Him นำเสนอ Acer Predator G9 เกมมิ่งโน้ตบุ๊คที่มีดีไซน์ดุดันสำหรับคอเกมที่รักความแรง และ Acer Switch Alpha 12 ทูอินวันโน้ตบุ๊คที่ผสานนำเทคโนโลยี Liquid Loop™ ระบบระบายความร้อนไร้เสียงลงในตัวเครื่อง ในส่วนของ For Her ได้แก่ Acer Swift 7 โน้ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก น้ำหนักเบา ดีไซน์โดดเด่นและได้รับการันตีรางวัลการออกแบบดีไซน์ยอดเยี่ยมระดับโลก Japanese Good Design Awards โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese Institute of Design Promotion) และ Acer Spin 7 คอนเวิร์ททิเบิ้ลโน้ตบุ๊ตที่พับหน้าจอได้ 360 องศา ดีไซน์พรีเมียม แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง สำหรับโน้ตบุ๊คทั้งสองกลุ่มนี้ นับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามสไตล์เป็นของขวัญ ของรางวัลในเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เอเซอร์มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในวันนี้จะช่วยปลุกกำลังซื้อให้มีความคึกคักขึ้น

นายสุพงศ์ ตั้งตรงเบญจศีล ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ For Him และ For Her ที่เอเซอร์ได้นำเสนอทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย

For Him

Acer Predator G9 โน้ตบุ๊คสำหรับคอเกมที่นิยมความแรง ที่ได้พัฒนาให้เป็นที่สุดของความแรงด้วยกราฟฟิกชิป NVIDIA ซีรีย์ GeForce ที่ทำงานได้ลงตัวกับซีพียูจาก Intel รองรับการเล่นเกมความละเอียดสูง แกร่งด้วยระบบระบายความร้อนชนิดพิเศษ advanced cooling ดีไซน์แข็งแกร่งดุดันสไตล์พรีเดเตอร์เอาใจฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ พร้อมการรับประกันสุดพิเศษ ซ่อมฟรีถึงบ้าน 3 ปีเต็ม ราคาอยู่ที่ 69,900 บาท

Acer Switch Alpha 12 ทูอินวันโน้ตบุ๊คลูกผสมที่ใช้งานได้ในรูปแบบโน้ตบุ๊คและแท็บเล็ต ตัวเครื่องบางเบา ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวนด้วยระบบระบายความร้อน Acer Liquid LoopTM เทคโนโลยีระบายความร้อนเอกสิทธิ์ของเอเซอร์ ให้มุมมองการใช้งานได้ดีเยี่ยมด้วยฐานตั้งหน้าจอที่ออกแบบเป็นพิเศษ ปรับกว้างถึง 165 องศา และประมวลผลด้วยขุมพลัง Intel® CoreTM i Processor พร้อมการรับประกันสุดพิเศษ นานถึง 3 ปี และบริการซ่อมฟรีถึงบ้าน 1 ปีเต็ม ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 บาท – 45,990 บาท

For Her

Acer Swift 7 แล็ปท็อปรุ่นบางที่สุดในโลกภายใต้ความบางน้อยกว่าหนึ่งเซนติเมตร ดีไซน์ประณีต หรู ทันสมัย ตัวเครื่องผลิตจากอะลูมิเนียมในรูปแบบ Uni Body สีดำและทอง ประมวลผลด้วยขุมพลัง 7th Generation Intel® CoreTM i Processor รองรับเทคโนโลยี 2×2 MU-MIMO ที่ช่วยเพิ่มสปีดการเชื่อมต่อไร้สายรวดเร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่า ชาร์ตแบตเตอรี่ได้รวดเร็วด้วยพอร์ตคู่ USB 3.1 Type-CTM ตอบโจทย์กลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบาย พกพาง่ายและมีสไตล์ พร้อมการรับประกันสุดพิเศษ ซ่อมฟรีถึงบ้าน 3 ปีเต็ม ราคาอยู่ที่ 39,900 บาท

Acer Spin 7 อีกหนึ่งซีรีย์ของคอนเวิร์ททิเบิ้ลโน้ตบุ๊คที่โชว์โฉมความบางเบาที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษพับได้ 360 องศา ให้อิสระในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงานที่ต้องการความลื่นไหลและลุคแอนด์โทนที่เข้มและจริงจังมากขึ้น พร้อมการรับประกันสุดพิเศษ ซ่อมฟรีถึงบ้าน 3 ปีเต็ม ราคาอยู่ที่ 49,900 บาท

ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเอเซอร์ทั่วประเทศ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เอเซอร์ได้ที่ www.acer4u.in.th ติดตามข่าวสารผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/AcerThailand ทวิตเตอร์ : @Acerthailand หรือโทรสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ 02-684-4311