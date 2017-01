อาลีบาบา กรุ๊ป จัดแสดงสุดยอดนวัตกรรมระดับโลก ในงาน CES 2017

อาลีบาบา กรุ๊ป ได้ยกทัพนวัตกรรมล้ำยุคของบริษัทไปจัดแสดงในงาน Consumer Electronics Show (“CES”) 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่เมืองลาส เวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบูธของบริษัทภายในงานได้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนย่อยๆ ภายใต้ชื่อ อาลีโฮม (Alihome) อาลีซิตี้ (Alicity) และอาลีเวิลด์ (Aliworld)

ซึ่งทั้งสามส่วนล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการประยุกต์ใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาลรอบตัวเราให้เกิดประโยชน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะที่ใช้งานได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับเมือง พร้อมเสริมศักยภาพให้พันธมิตรของอาลีบาบาและนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถต่อยอดแอพต่างๆ ในโลกธุรกิจและอีคอมเมิร์ซให้ใช้งานครอบคลุมถึงไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

สำหรับไฮไลท์สำคัญของอาลีบาบาจากงาน CES 2017 มีดังนี้

อาลีโฮม (นวัตกรรมระบบปฏิบัติการหยุนโอเอส)

• หยุนโอเอส (YunOS) ระบบปฏิบัติการคลาวด์ของอาลีบาบาที่มุ่งรองรับการให้บริการผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ยังคงเดินหน้าสู่โลกยุค Internet of Things (IoT) อย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างตู้เย็นต้นแบบ หยุนโอเอส สมาร์ทฟริดจ์ (YunOS Smartfridge) ที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลสองจอ สามารถช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้ใช้ แนะนำสูตรอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือแม้แต่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส หยุนโอเอส ชิป (YunOS Chip) หน่วยประมวลผลอัจฉริยะที่เพียบพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับข้อมูล ระบบเชื่อมต่อต่างๆ และศักยภาพการประมวลผลที่รองรับได้ทั้งงานเบาและงานหนักอย่างยืดหยุ่น หยุนโอเอส สมาร์ททีวี (YunOS SmartTV) ทีวีจอยักษ์ที่ทั้งบางเบาและเปี่ยมด้วยฟังก์ชันมากมายจากเทคโนโลยี Web Kernel หยุนโอเอส โรเว่ อาร์เอ็กซ์ 5 อินเตอร์เน็ต คาร์ (YunOS Roewe RX5 Internet Car) รถยนต์แห่งอนาคตที่มาพร้อมกับระบบนำทางอัจฉริยะบนหน้าจอขนาดใหญ่ รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและการปรับความเร็วอัตโนมัติ เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายที่สุด และ เอชพี หยุนโอเอส บุ๊ค (HP YunOS Book) แล็ปท็อปที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในภาคการศึกษาโดยเฉพาะ

อาลีเวิลด์ (นวัตกรรมบนแพลตฟอร์ม อาลีบาบา คลาวด์ และ Alibaba.com)

• อาลีบาบา คลาวด์ ได้นำผลิตภัณฑ์คลาวด์ชั้นนำมากมายไปจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น Elastic Computing Services, Content Delivery Network หรือบริการเครือข่ายสมรรถนะสูงอย่าง ExpressConnect

• Alibaba.com แพลตฟอร์มชั้นนำเพื่อการค้าส่งข้ามชาติ โดยอาลีบาบา กรุ๊ป ได้จัดแสดงบริการมากมายที่นำทรัพยากรข้อมูลมาใช้ยกระดับการซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบในภาคธุรกิจทั่วโลก

อาลีซิตี้ (นวัตกรรมจาก ทีมอลล์ โกลบอล และแอนท์ ไฟแนนเชียล)

• โซนนี้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็น Buy+ ครั้งแรกของโลกกับประสบการณ์การ

ช้อปแบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี virtual reality VR Pay ระบบชำระเงินแบบเสมือนจริงรายแรกของโลก สำหรับทั้งการช้อปปิ้งทั่วไป การซื้อสินค้าและชำระเงินขณะชมรายการสด และการซื้อสินค้าในเกม Smile to Pay นวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจากระบบปัญญาประดิษฐ์ไบโอเมทริกส์ของแอนท์ ไฟแนนเชียล ภายใต้ชื่อ “มาร์ค” และ UP แพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยี augmented reality (AR) จากฝีมือการพัฒนาของทีมงาน Lab F โดยแอนท์ ไฟแนนเชียล นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังสามารถสนุกไปกับเกม “Meet Yourself in a Famous Painting” ที่ใช้ความอัจฉริยะของระบบ AI จับคู่ใบหน้าของผู้เล่นกับใบหน้าที่ใกล้เคียงกันบนผลงานภาพเขียนระดับโลกถึง 2,000 ภาพได้ภายในเวลาเพียง 3 วินาที