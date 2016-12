ฉีกกรอบเดิมๆ ของการช้อปปิ้ง ! Amazon Go ซื้อของง่ายๆ ไม่ต้องต่อคิวชำระเงิน

Amazon ยักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีกออนไลน์ เปิดตัว “Amazon Go” ร้านค้าแนวใหม่คล้ายซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ลูกค้าสามารถซื้อของภายในร้านง่ายๆ พร้อมเดินออกจากร้านได้ทันทีโดยไม่ต้องรอต่อคิวชำระเงิน

Amazon Go เป็นร้านค้าแบบใหม่ที่มากับเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้แก่ computer vision (เทคโนโลยีประเภทเดียวกับที่ใช้งานรถยนต์ขับเองได้), เซนเซอร์ฟิวชั่น, Deep Learning Algorithms พร้อมด้วย Just Walk Out เทคโนโลยีจาก Amazon เพียงลูกค้าที่ต้องการใช้บริการร้านค้า Amazon Go ดาวน์โหลดแอพฯ ของ Amazon และทำการผูกบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิค ก่อนเริ่มช้อปปิ้งให้เปิดแอพฯ และนำมาสแกนที่เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด

ในระหว่างที่ลูกค้าช้อปปิ้งระบบของ Amazon Go จะคอยตรวจจับจำนวนสินค้า พร้อมส่งรายการส่งไปยังแอพฯ ของ Amazon บนสมาร์ทโฟน เมื่อลูกค้าได้สินค้าตามที่ต้องการแล้วก็สามารถเดินตัวปลิวออกจากร้านได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องนำสินค้ามาชำระเงินที่แคชเชียร์แต่อย่างใด ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าพร้อมราคาผ่านแอพฯ และหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่เราผูกไว้ให้อัตโนมัติ

สำหรับ Amazon Go จะเริ่มทดสอบที่ซีแอตเทิล ในสหรัฐฯ ก่อนจะเริ่มเปิดให้ใช้งานสาธารณะในปี 2017

อ้างอิงจาก Amazon