Home PR NEWS AMD ส่งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ AMD รับฟรี Item game PointBlank วันนี้ – 31 ตุลาคม
AMD ส่งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ AMD รับฟรี Item game PointBlank วันนี้ – 31 ตุลาคม
AMD ส่งโปรโมชั่นแจกหนักจัดเต็มพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ AMD รับฟรีไปเลย Item game PointBlank ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคมเท่านั้น
เมื่อซื้อสินค้า ของ AMD CPU FX Series/VGA RX 480, 470, 460, R7 Series ตั้งแต่วันนี้ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
เมื่อซื้อ APU FX Series รับไปเลยปืน Kriss SV Gold (60 วัน)
เมื่อซื้อ VGA RX 480,470 รับไปเลย
• AUG A3 Midnight Blue 2 Silencer (60 วัน)
• Kriss SV Midnight Blue 2 Silencer (60 วัน)
• Mask PBIC2013 (60 วัน)
เมื่อซื้อ VGA RX 460 รับไปเลย
• AUG A3 Silencer Gold (90 วัน)
• Kriss SV Silencer Midnight Blue (90 วัน)
• Mask PBIC2013 (90 วัน)
เมื่อซื้อ VGA R7 Series รับไปเลย
• AUG A3 Silencer Gold (60 วัน)
• Kriss SV Silencer Midnight Blue (60 วัน)