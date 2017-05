ASUS เปิดตัวเราท์เตอร์ Blue Cave ดีไซน์แปลกตา ไร้เสาสัญญาณ

ASUS เปิดตัวเราท์เตอร์รุ่นใหม่ Blue Cave ภายใต้ดีไซน์ทรงสีเหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ มีช่องตรงกลาง ไร้เสาสัญญาณ นับเป็นอีกหนึ่งเราท์เตอร์ที่ชวนแปลกตาพอสมควรครับ

ดีไซน์ของ ASUS Blue Cave อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามาพร้อมดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกตา เรียบง่าย ด้วยทรงสีเหลี่ยมตั้งโต๊ะ ไร้เสาสัญญาณ โดยเสาสัญญาณจะเป็นแบบ Internal Antenna x4 MIMO (2.4GHz 4×4 กับ 5GHz-1 4×4), สนับสนุนการใช้งานแบบ AC2600-class dual-band ภายใต้ชิปเซ็ตของ Intel ให้ความเร็วได้สูงสุดถึง 1240Mbps, รองรับสตรีมมิ่งกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ภายในบ้านได้ราบรื่น แม้จะมีการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์, มีหน่วยความจำในตัว ได้แก่ 128 MB Flash กับ 256 MB RAM, มาพร้อมโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยจาก Trend Micro สำหรับการใช้งานภายในบ้านด้วย AiProtection ให้ความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภท IoT

Blue Cave ยังมาพร้อมแอพพลิเคชั่นที่ให้ผู้ใช้ภายในบ้านสามารถตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟน และรองรับเทคโนโลยี IFTTT ที่ช่วยกำหนดและจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รองรับกับ IFTTT ได้แบบอัตโนมัติ, พอร์ตเชื่อมต่อ RJ45 for 10/100/1000/Gigabits BaseT for LAN x 4, RJ45 for 10/100/1000/Gigabits BaseT for WAN x 1 และ USB 3.0 x 1

ASUS Blue Cave เปิดตัวในราคา 180 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,200 บาท ยังไม่บอกช่วงเวลาวางขาย

ที่มา TheVerge และ ASUS