เกมเมอร์มีเฮ! เอซุสเปิดตัวเมนบอร์ดซีรีย์ 200

by CK

เอซุส เปิดตัวเมนบอร์ดใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมชิปเซ็ท Intel® Z270 รองรับขุมพลัง CPU 7th-generation Intel Core™ พร้อมกัน 4 กลุ่มด้วยกัน ROG MAXIMUS IX, ROG STRIX, TUF และ PRIME

ROG Maximus IX ยังคงเป็นเมนบอร์ดพี่ใหญ่ในกลุ่มไฮเอนด์ภายใต้แบรนด์ ROG (Republic of Gamers) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นที่สุด สำหรับฮาร์ดคอร์เพลเยอร์โดยเฉพาะ พร้อมฟีเจอร์รองรับการเล่นเกมอย่างครบครัน อาทิ Sonic Radar III, Game First III ภาคการจ่ายไฟที่สูงและเทคโนโลยี PRO Clock ควบคู่กับ ASUS TPU ช่วยปลดล็อคประสิทธิภาพของ CPU 7th-generation Intel Core™ ได้ถึงขีดสุด และเทคโนโลยีระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Supreme FX โดยเมนบอร์ด ROG Maximus IX เปิดตัวพร้อมกัน 3 รุ่น ROG MAXIMUS IX FORMULA, ROG MAXIMUS IX CODE และ ROG MAXIMUS IX HERO โดยที่ FORMULA และ CODE นั้นจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานใกล้เคียงกันแต่ FORMULA จะมีฟังชันก์ที่มากกว่า เช่น ชิงค์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Cross-Chill EX II) ซึ่งถูกติดตั้งมาบนชุดเกราะของตัวเมนบอร์ด และแผ่นเพลทบริเวณด้านหลังบอร์ดเพื่อเสริมความแข่งแกรงและช่วยละบายความร้อนในขณะเดียวกัน และ Hero เป็นบอร์ด ROG จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เกมเมอร์เลือกใช้เนื่องจากราคาต่ำกว่าแต่ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสองรุ่นแรก

ตามมาด้วยซีรีย์ STRIX เมนบอร์ดกลุ่มเกมมิ่ง ซึ่งเป็นซีรีย์ใหม่ภายใต้แบรนด์ ROG ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมโดยเฉพาะ ทั้งรูปลักษณ์และฟีเจอร์ต่างๆที่คัดสรรมาเพื่อรองรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ เทคโนโลยี AURA Sync ที่มอบประสบการณ์การปรับแต่งรูปแบบแสง RGB ให้ทำงานสอดคล้องกันระหว่างการ์ดจอ เมนบอร์ด และอุปกรณ์เกมมิงเกียร์ได้อย่างลงตัว โดยเปิดตัวพร้อมกัน 3 รุ่นด้วยกัน ROG STRIX Z270E, ROG STIRX Z270F และ ROG STRIX Z270G

ซีรีย์ TUF เมนบอร์ดพันธุ์แกร่งระดับไอเอนด์อีกหนึ่งซีรีย์ที่หลายๆคนชื่นชอบ TUF Z270 MARK 1 ด้วยความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความทนทาน ผ่านการทดสอบความอุณหภูมิ ร้อน-เย็น แบบสุดขีด ทดสอบความชื่น การดัดงอ ฯลฯ ที่มากกว่าเมนบอร์ดทั่วไป พร้อมชิ้นส่วนคอมโพเนนท์คุณภาพ เสริมชุดเกราะถ่ายเทความร้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของ TUF และแผ่นโลหะบริเวณด้านหลัง (TUF Fortifier) มาตรฐานกองทัพ รองรับการทำงานหนักตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ ได้อย่างคงที่เต็มประสิทธิภาพ พร้อมเทคโนโลยี TUF LANGuard Ethernet และ TUF ESD Guards 2 ช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าส่วนเกิน ไฟกระชาก และ TUF Thermal Radar 2+ เพื่อการตรวจจับและระบายความ PC ได้อย่างเฉพาะจุดและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง TUF ซีรีย์เป็นสินค้ากลุ่มเดียวที่เอซุสกล้ารับประกันถึง 5 ปีเต็ม

และเมนบอร์ดซีรีย์ PRIME กลุ่มเมนบอร์ดน้องใหม่ ซึ่งเป็นเมนบอร์ดระดับกลางที่ถูกปรับเปลี่ยนโฉมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ถูกพัฒนาความสามารถให้พร้อมรองรับการใช้งานทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากชิปเซ็ตเสียง Realtek S1220A audio codec และชิพแอมป์บนบอร์ดช่วยขับพลังเสียง ควบคู่กับซอฟท์แวร์ Crystal Sound 3 ช่วยประสบการณ์เสียงที่มีคุณภาพให้กับคุณ และระบบปกป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย 5X Protection III ช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้าช็อตที่ผ่านมาทางระบบเน็ตเวิร์ค การจ่ายกระแสไฟคงที่ รวมไปถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ต PCIe สำหรับเกมเมอร์ที่ต้องใช้การ์ดจอขนาดใหญ่ โดยซีรีย์ PRIME นี้เปิดตัวพร้อมกัน 4 รุ่นด้วยกัน PRIME Z270-A, PRIME H270-PRO, PRIME H270-PLUS และ PRIME B250M-A

พร้อมกันนี้เอซุสยังได้เปิดตัว ROG GR8 II มินิพีซีเครื่องแรกของโลกที่ใช้หน่วยประมวลผล Intel® 7th Generation Kaby Lake และกราฟฟิกการ์ด NVIDIA GTX1060 ในขนาดกระทัดรัดเพียง 4 ลิตรเท่านั้น GR8 II ยังมีฟีเจอร์ AURA Sync ให้คุณปรับแต่งและแสดงแสงสีไปพร้อมๆ กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับฟังก์ชั่น AURA Sync เช่น เกมมิ่งเมาส์และเกมมิ่งคีบอร์ด

นอกจากนี้ ROG GR8 II ยังมีฟีเจอร์เพื่อรองรับการเล่นเกมอย่างเต็มตัว เช่น ระบบเสียง SupremeFX ที่ได้รับการออกแบบแผงวงวรพิเศษที่แยกจากส่วนอื่น เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่คมชัด ปราศจากสัญญาณรบกวนพร้อมซอฟท์แวร์ Sonic Radar II ที่ให้คุณ ซอฟท์แวร์ RAMCache ที่ให้คุณได้เข้าถึงเกมได้อย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยี Game First III ที่ช่วยจัดการแบนด์วิธและแพ็คเก็ตอินเตอร์เน็ต โดยมาพร้อมกับการรองรับแลนไร้สายมาตรฐาน 802.11ac และ Intel Gigabit LAN เพื่อให้การเล่นเกมปราศจากอาการแล็ค