ATCI เปิดตัวนายกสมาคมพร้อมทีมใหม่ นำ DIGITAL TRANSFORMATION พัฒนาอุตสาหกรรมคู่พัฒนาคนสู่เวทีโลก

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กล่าวว่า “โลกของธุรกิจวันนี้เปลี่ยนเร็วในอัตราที่ก้าวกระโดดมากขึ้นทุกขณะ จากอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่เคยหยุด ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ผมมองเห็นโอกาสมากมายของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสของการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับคนชาติอื่นๆ ไม่ว่าในระดับเอเซียหรือระดับโลก

ด้วยวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ในการมุ่งผสานพลังทรัพยากรทางปัญญา ความสามารถ และความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยไปสู่มาตรฐานระดับสากล เราจึงวางกรอบในการกำหนดบทบาทใหม่ของสมาคม ภายใต้แนวคิด DIGITAL TRANSFORMATION โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยสู่ดิจิทัล โดยมุ่งใน 4 ส่วนหลักคือ นโยบายของภาครัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน และโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศไทย โดยยังคงเน้นโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านบุคลากรทางด้านไอซีที ซึ่งทางสมาคมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง”

นายธนวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ภารกิจหลักของสมาคมฯ จากนี้ไปจะมุ่งเน้นในการร่วมผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา จะมุ่งสู่การยกระดับด้านมาตรฐานทักษะ IT อย่างเป็นระบ อาทิ การอบรม เวิร์กชอป เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านไอทีให้ผ่านมาตรฐาน ITSS/ITPE: Skill Standards for IT Professionals มากขึ้น การร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติระดับเอเชีย – แปซิฟิกอย่าง Asian – Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) ในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกเพื่อโอกาสทางการต่อยอดด้านธุรกิจ รวมไปถึงโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) และ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้เปิดโลกทัศน์ศึกษาศักยภาพของผู้แข่งขันทางธุรกิจด้านซอฟต์แวร์จากทั่วโลก และจะแสวงหาเวทีใหม่ๆ ระดับภูมิภาคอาเซียน เอเชียแปซิฟิก หรือระดับโลกให้คนไทยได้แสดงพลังความสามารถอีกต่อไป โดยคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) วาระปี พ.ศ. 2560-2561 ประกอบด้วย

1. คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ นายกสมาคมฯ

2. คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์

3. คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ อุปนายกสมาคมฯ

4. คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ อุปนายกสมาคมฯ

5. คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง เลขาธิการสมาคมฯ

5. คุณจินดา บุญลาภทวีโชค เหรัญญิกสมาคมฯ

6. คุณเกรียงศักดิ์ กิจกาญจนไพบูลย์ นายทะเบียน

7. คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

8. คุณประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวยการสมาคมฯ

9. คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราวงศ์ กรรมการและประธาน Management Development

10. คุณดิลก คุณะดิลก กรรมการ และประธาน TICTA/APICTA

11. คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการ และประธาน Digital Transformation

12. คุณธง ตั้งศรีตระกูล กรรมการ และประธาน Event

13. คุณสุมิตร ปุณยกนก กรรมการ และประธาน Relation

14. ดร.ชัชวลิต สรวารี กรรมการ และประธาน Public Policy

ผมและกรรมการทุกท่านมีความพร้อมและความตั้งใจอย่างเต็มที่ ในการนำพลัง ความแข็งแกร่งของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) มาผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเวทีระดับสากล” นายธนวัฒน์ กล่าวปิดท้าย