สมาร์ทโฟนยอดเยี่ยม 6 ประเภท ประจำปี 2016 โดย Comtoday

by CK

เป็นครั้งแรกที่ Comtoday (www.aripfan.com) จัดอันดับสมาร์ทโฟนยอดเยี่ยมประจำปี 2016 แบ่งสมาร์ทโฟนออกเป็น 6 ประเภท ซึ่งแต่ละรุ่นมีความดีความชอบในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป จะตรงใจอย่างที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง คาดหวังไว้หรือเปล่า ไปร่วมติดตามไปพร้อมกันเลยครับ

Best of Design – Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge นับเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการดีไซน์อย่างไม่ต้องสงสัย วัสดุที่นำมาใช้ประกอบเข้ากันได้อย่างลงตัว รวมถึงจอโค้งที่ให้ความสวยงามแสดงเอกลักษณ์ ให้ความหรูหรา สะดุดตาได้อย่างชัดเจน แม้จะเป็นรุ่นที่เปิดตัวในช่วงต้นปี แต่ด้วยความสวยงามตั้งแต่แรกเห็นจึงไม่น่าแปลกใจหากในตอนนี้หลายๆ คนจะยังหาซื้อมาครอบครอง

Best of Software – Sony Xperia XZ

ซอฟต์แวร์หรือ Rom ของ Sony Xperia XZ นั้น มีความเสถียรและความลื่นไหลอย่างมาก ตัว Rom แทบไม่มีอาการกระตุกหรือค้างให้เห็นเลย แม้ XZ จะให้แรมมาแค่ 3GB แต่ Rom ของรุ่นนี้ ก็สามารถจัดการการใช้ทรัพยากรได้อย่างพอดี ทั้งนี้ตัว Rom ยังมีหน้าตา UI ที่สวยงาม และยังมี Theme เฉพาะตัวให้โหลดอีกเพียบด้วย สุดท้ายนี้ Sony มักจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรก ๆ ที่ได้รับการอัพเดต Android รุ่นใหม่อยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เป็นจุดแข็งของสมาร์ทโฟน Sony มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

Best of Camera – Huawei P9 / P9 Plus

กล่าวได้ว่า Huawei P9 / P9 Plus เป็นรุ่นจุดประกายให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลายต่อหลายรุ่นในเรื่องการใช้กล้องหลังเลนส์คู่ ซึ่งเลนส์คู่ของ Huawei P9 / P9 Plus มีการพัฒนาร่วมกับ Leica ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ ความละเอียดอยู่ที่ 12 ล้านพิกเซล เซนเซอร์รับภาพ Sony IMX286 รูรับแสง f/2.2 พร้อม Laser auto focus ช่วยจับภาพที่แม่นยำ รวดเร็ว และ IMAGEsmart 5.0 เทคโนโลยีประมวลผลภาพ นอกจากนี้ความพิเศษของเลนส์คู่ Huawei P9 / P9 Plus ยังมาพร้อมโหมด Monochrome ที่ช่วยเก็บบันทึกภาพในโทนขาวดำให้ออกมาเรียบง่าย สะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลาย เสมือนเครื่องมือทางศิลปะที่ช่วยสร้างเรื่องราวในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของแต่ละคน

Best of Performance – Moto Z Play

Moto Z Play เป็นสมาร์ทโฟน Android รุ่นล่าสุดภายใต้ Lenovo ที่นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย นอกจากงานดีไซน์ที่พัฒนาให้แตกต่างแล้ว ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อรองรับกับ Moto Mods ที่เมื่อใดรวมร่างกันแล้วทำให้สมาร์ทโฟนสามารถทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ขณะที่ระบบปฏิบัติการใช้ Android 6.0.1 Marshmallow เป็นประเภท “Pure Android” ที่ไม่มี User Interface ใดๆ มาครอบทับ เพื่อให้การทำงานมีความลื่นมากที่สุด ส่วนของกล้องนับเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญตั้งแต่การเรียกใช้ที่ง่ายและรวดเร็วในเวลาเร่งด่วน ไปจนถึงการลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพ พร้อมทั้งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่น คือแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานกว่าตัวท็อปอย่าง Moto Z เสียอีก

Best of Battery Life – Samsung Galaxy A9 Pro

สำหรับ Samsung Galaxy A9 Pro เป็นสมาร์ทโฟนจอยักษ์ขนาด 6 นิ้ว จากความใหญ่ระดับแน่นอนว่าแบตเตอรี่ต้องมีขนาดที่สมน้ำสมเนื้อ ด้วยความจุ 5000mAh ซึ่งจากการใช้งานจริงเริ่มตั้งแต่ใช้งานทั่วไปเหมือนที่หลายคนใช้ ได้แก่ โทรเข้า-รับสาย, ใช้แอพ Facebook, แชท LINE, ถ่ายภาพ, เล่นเกมบ้างนิดหน่อย หากแบตเตอรี่เต็ม 100% แถมใช้งานเพียงเท่านี้ ใน 1 วัน Samsung Galaxy A9 Pro เอาอยู่ครับ ไม่ต้องต่อกับพาวเวอร์แบงค์หรือกลับมาบ้านชาร์จแบตก่อนนอน แถมอัตราการใช้พลังงานยังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปอร์เซนต์แบตเตอรี่ที่ลดลงค่อนช้า นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่ Samsung Galaxy A9 Pro มีแบตเตอรี่ที่อึดขนาดนี้

Best of Value – OPPO F1s

เรียกได้ว่า OPPO F1s เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่ชูคอนเซปต์ของความเป็น Camera Phone ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะประสิทธิภาพของกล้องหน้าที่ให้ความสวยงามทุกการเซลฟี่ ประกอบกับงานดีไซน์, ฟีเจอร์อัจฉริยะในการเรียกใช้แอพฯ ต่างๆ, การสแกนลายนิ้วมือ และที่สำคัญราคาที่จับต้องได้ในราคา 8,990 บาท เท่านั้น (ราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2559)