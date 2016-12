Block เว็บไม่เหมาะสม แสนง่าย…สบายไม่ต้องใช้โปรแกรม

by 0874057224

บางครั้งเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกหลาน ที่จะท่องไปในดินแดนที่กว้างใหญ่ (Internet) เพราะในสมัย นี้

มันมีทุกอย่าง หาอะไรก็เจอหมด !! วันนี้ผมจึงหาวิธีการ Block เว็บไซต์ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม มาฝาก ทำง่ายๆ ดังนี้

1. กด Start -> Run แล้วพิมพ์ใส่ในช่อง Open ว่า “C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts” (ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย ” ” นะครับ)



2. กด OK แล้วมันจะขึ้นโชว์ หน้าต่าง Open With ให้เราคลิกเลือก NotePad และกด OK



3. จากนั้นคุณจะเห็นโปรแกรม NotePad ให้เราพิมพ์ต่อท้ายสุดไปว่า 127.0.0.1 ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ Block (จะใส่ www. ขึ้นต้นหรือไม่ก็ได้) อย่างเช่นสมมติในรูปผมต้องการจะ Block เว็บ hi5 (แค่สมมตินะครับ) แต่ไม่ต้องตกใจสำหรับบางคนที่เปิดขึ้นมาแล้วมี 127.0.0.1 และชื่อเว็บไซต์ หลายบรรทัด ยิ่งเฉพาะคนที่มีการใช้โปรแกรมไม่แท้ (เถื่อน) ยิ่งเยอะหน่อย เพราะเขาจะสั่ง Block ไม่ให้คุณเข้าไปหา Keygen หรือ Crack ของโปรแกรมเขาในเว็บนั้นๆได้ ซึ่งคุณสามารถจะลบออกหรือไม่ก็ได้



4. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว กด Ctrl + S หรือคลิกที่ File -> Save และทำการปิด หลังจากนั้นให้เราปิด Internet Explorer ทั้งหมดก่อน แล้วลองเข้าใหม่ในเว็บที่เรา Block ดู (มันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามวินโดวส์นะครับ)



พี่มิ้งค์ คอมทูเดย์ *ถ้าน้องๆ ต้องการจะเลิก Block ก็ทำวิธีการเดิมแต่ เปลี่ยนจากเพิ่มบรรทัดที่จะ Block เป็นลบบรรทัดที่จะปลด Block”