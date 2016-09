บราเดอร์ สนับสนุนการแข่งขันบริหารทรัพยากรองค์กร 2559

by CK

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพงษ์พันธ์ สุระวัฒน์เจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด มอบผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บราเดอร์รุ่น MFC-L2740DW จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำนักงานคุณภาพในบริษัทจำลองแก่ทีม ‘ดรีมทีม (Dream Team)’

‘ดรีมทีม (Dream Team)’ กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ การแข่งขันบริหารทรัพยากรองค์กร 2559 (The First Thailand ERM Challenge 2016) ที่จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเดินทางร่วมการแข่งขันในโครงการ “2nd ERM Challenge 2016” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ SIM Global University ประเทศสิงคโปร์ในเดือนกันยายน 2559 นี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาที่บราเดอร์ส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในยุคการศึกษา 4.0