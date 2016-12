CAT เปิดตัว my 4G ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศพร้อม Package สุดคุ้ม

by CK

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดตัวบริการ my 4G ภายใต้สโลแกน “my 4G เพื่อความสุขที่มากขึ้นของคนไทย” ชูจุดแข็ง ความแรง เร็ว และราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึง 4G อย่างทั่วถึง เจาะกลุ่มเป้าหมาย คนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนทำงาน ที่ต้องการความเร็วที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ดูหนังฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งที่ต้องใช้ความละเอียดสูง โซเชียลมีเดีย อัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ฯลฯ ตั้งเป้าหลังเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้ใช้บริการ my เพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้านเลขหมาย

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า “การเปิดบริการ my 4G จะทำให้ผู้ใช้บริการ my ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 1.6 ล้านคน และผู้ใช้บริการใหม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงขึ้นระดับ 100 Mbps บนโครงข่ายย่านความถี่ 1800 และ 2100 MHz. ที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ บริการ my 4G เหมาะสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนทำงานที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปริมาณมากๆ เช่น video conference, video streaming, ภาพยนตร์ออนไลน์, ดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ และเล่นเกมส์ออนไลน์ ฯลฯ ทำให้การใช้งานต่อเนื่องไม่สะดุด”

“เราต้องการให้ my 4G เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาบริการคุณภาพ เพื่อความสุขที่เพิ่มขึ้นของคนไทยทุกคน นำเสนอผ่านดารานักแสดงและผู้กำกับอารมณ์ดีอย่าง “เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ผู้ที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทย เพื่อสื่อสารแคมเปญไปยังกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้สโลแกน “my 4G เพื่อความสุขที่มากขึ้นของคนไทย” พร้อมทั้งเดินหน้าจัดโปรโมชั่น my 4G ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าว่า ณ สิ้นปี 2559 จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็นกว่า 1.7 ล้านเลขหมาย โดยเป็นผู้ใช้บริการ 4G กว่า 50,000 เลขหมาย และในปี 60 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็น 2 ล้านเลขหมาย ด้วยเป้ารายได้กว่า 2,600 ล้านบาท” พันเอกสรรพชัย กล่าว

สำหรับแผนการตลาดในไตรมาสสุดท้าย my เน้นสร้างการรับรู้บริการ 4G อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Above the Line ควบคู่ไปกับสื่อสนับสนุน ณ จุดขาย และเน้นการใช้สื่อ Online มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มักเลือกรับและให้ความสำคัญกับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Road Show ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้งานจริง และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เสนอสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายให้กับผู้ใช้บริการ

พบกับโปรโมชั่นแพ็กเกจ my 4G สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์รองรับคลื่น 1800 และ 2100 MHz. ได้แล้ววันนี้

– my 4G แบบรายเดือน “my 4G Jumbo” ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เต็มสปีดสูงสุดถึง 20 GB หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดถึง 512 Kbps พร้อมสิทธิพิเศษดูหนังออนไลน์ที่ร่วมรายการผ่านแอพพลิเคชั่น PrimeTime ฟรี 30 วัน เมื่อสมัครใช้แพ็กเกจ my 4G Jumbo 499 บาทขึ้นไป

– my 4G แบบเติมเงิน แพ็กเกจเสริม “my 4G on Top” เริ่มต้น 199 บาทต่อเดือน รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G ได้ 1 GB หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps สิทธิ์ส่วนเพิ่มเมื่อเปิดเบอร์ใหม่ แล้วเติมเงินเดือนละ 100 บาทขึ้นไป รับอินเทอร์เน็ตเพิ่มฟรีอีก 1 GB ต่อเดือน นาน 12 เดือน

ผู้สนใจสมัครใช้บริการหรือย้ายค่ายมา my 4G ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า กสท, CAT Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-401-2222 หรือ www.mybycat.com