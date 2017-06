How to : เปลี่ยนแฟลชไดรฟ์ให้เป็นแผ่นลง Windows

By

สำหรับบางท่านที่คุ้นเคยกับการลง Windows ด้วยแผ่นซีดี แต่อยากเปลี่ยนวิธี หรือกำลังอยากลง Window ใหม่ แต่เผอิญว่าโน้ตบุ๊คของท่านไม่มี DVD ไดรฟ์มาให้ วันนี้ aripfan มีอีกหนึ่งวิธีมาแนะนำหากวิธีเดิมๆ มันยุ่งยากเกินไป งั้นใช้แฟลชไดรฟ์แทนล่ะกัน สะดวกไปอีกแบบครับ

สิ่งที่จะต้องเตรียมคือไฟล์ ISO ที่ดาวน์โหลดมา หรือจะไป Rip จากแผ่นวินโดวส์แท้ (หรือเถื่อนก็ตามศรัทธา) ให้เป็น ISO ให้เรียบร้อย อย่างที่สองคือยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่มีความจุมากกว่าขนาดของไฟล์ ISO ที่เราเตรียมไว้ และควรจะเผื่อพื้นที่ความจุไว้อีกเล็กน้อย ไม่ต้องพอดีเป๊ะมาก และสุดท้ายคือโปรแกรมที่ชื่อว่า Rufus ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://rufus.akeo.ie (แนะนำให้ดาวน์โหลดแบบ Portable)

หลังจากได้โปรแกรมมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็น exe ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมไป ไม่ยาก Next อย่างเดียว แต่ถ้าโหลดเป็นแบบ Portable ให้แตกไฟล์ Zip ออกแล้วรันโปรแกรมขึ้นมา จะพบหน้าตาโปรแกรมที่คล้าย ๆ กับคำสั่ง Format ของวินโดวส์นั่นแหละ

มาถึงจุดนี้จะเป็นการตั้งค่า ซึ่งค่อนข้างละเอียดทีเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

– Device ให้เลือกแฟลชไดรฟ์ตัวที่เราจะใช้ทำแผ่นติดตั้งวินโดวส์ เพื่อความปลอดภัย ควรถอดแฟลชไดรฟ์อื่น ๆ ออก เหลือแค่ตัวที่เราจะใช้ตัวเดียว เพราะถ้าเลือกผิด ข้อมูลในแฟลชไดรฟ์จะหายหมด

– Partition Scheme and target systems type ให้เลือกเป็น GPT … for UEFI สำหรับวินโดวส์รุ่นใหม่ ๆ (8, 8.1 และ 10) เพื่อติดตั้งแบบ UEFI บนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่เหลือให้เลือกเป็นแบบปกติ

– File System ให้เลือกเป็น FAT32 ซึ่งบ่อยครั้งที่ค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดเป็น NTFS ให้ปรับเป็น FAT32 ด้วยนะครับ

– Cluster size ปล่อยไว้ไม่ต้องไปยุ่ง

– Check Box 4 อันข้างล่าง ให้เลือก Quick Format, Create a bootable disk using ให้เลือก ISO Image แล้วกดที่รูปไดรฟ์ DVD ข้างหลังเพื่อเลือกไฟล์ ISO ที่เราเตรียมไว้ และหัวข้อสุดท้าย Create Extended label and icon files โดยให้ไปตั้งชื่อแฟลชไดรฟ์ที่ช่อง New volume label ที่อยู่ช่วงกลาง ๆ โปรแกรม (มีประโยชน์มากเวลาเช็กว่าแฟลชไดรฟ์นี้เป็นแผ่นติดตั้ง OS อะไร)

ขั้นตอนสุดท้ายคือกดปุ่ม Start ซึ่งใช้ระยะเวลานานอยู่ ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเขียนแฟลชไดรฟ์ และขนาดไฟล์ ISO ที่เราใช้ เมื่อเสร็จก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดยตั้งค่าให้บูตผ่าน USB ก็จะเหมือนกับการติดตั้งวินโดวส์จากแผ่นเลย … แค่เร็วกว่ากันเยอะ