เกม Clash of Clans ฉลองครบรอบ 5 ปี เปิดตัวภาคภาษาไทย

บริษัท ซูเปอร์เซลล์ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเกมจากประเทศฟินแลนด์ จับมือกับบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี เกม Clash of Clans ที่เปิดตัวเป็นครั้งเเรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 พร้อมเปิดตัวเกมเวอร์ชั่นภาษาไทยอย่างเป็นทางการครั้งเเรก นำเสนอเรื่องราวความสนุกของเกมมือถือแนววางแผนกลยุทธ์แฟนตาซีเพื่อมอบแด่คอเกมส์ในประเทศไทย

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากแคลชเชอร์ซุปตาร์สาว “อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ” หัวหน้าแคลน OKS The Great หนึ่งในแฟนพันธุ์แท้ของ Clash of Clans มาร่วมโชว์แบทเทิลรอบพิเศษกับแคลชเชอร์ชื่อดัง ZatanZ ZadistiX บนเวที สร้างสีสันให้ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าเป็นเกมยอดนิยมในดวงใจของคนไทย ด้วยกลยุทธ์การทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ YouTube ในปีนี้

นาย จีฮง ลี, โกลบอล เอ็กซ์แพนชัน เซาท์อีสเอเชีย บริษัท ซูเปอร์เซลล์ กล่าวว่า “เกม Clash of Clans เปิดให้บริการครั้งแรกในระบบ iOS เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 และเปิดให้บริการในระบบ Android เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ได้กลายเป็นเกมแนววางแผนธีมแฟนตาซียอดนิยมบนมือถือของคนทั่วโลก ปัจจุบันเกม Clash of Clans ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา ในวันนี้ Clash of Clans แปลเป็นภาษาไทยแบบสมบูรณ์ พร้อมให้คอเกมส์ในเมืองไทยได้ประลองฝีมือ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ชาวไทย ทั้งนี้เราได้เปิด Facebook Fanpage เกม (www.facebook.com/clashofclansthofficial/) และช่อง YouTube เวอร์ชั่นภาษาไทย เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา”

นายจีฮง ลี ได้กล่าวถึงการเปิดตัวเกม Clash of Clans ภาคภาษาไทยในครั้งนี้ว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญมากที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่พิเศษ คุณมีตัวอักษรของคุณเอง ได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน ด้วยความที่ซูเปอร์เซลล์เป็นทีมงานเล็กๆ และเรามุ่งที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ “สมบูรณ์แบบ” มันก็เลยใช้เวลานาน แต่หลังจาก 5 ปีผ่านไป เราได้มาถึงจุดๆ นี้แล้ว…”

นายกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย นับเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ข้อมูลจากรายงานของบริษัท Newzoo ที่จัดทำร่วมกับบริษัท Global Mobile Game Confederation เผยว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ตลาดเกมมือถือเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก โดยรายได้ในอุตสาหกรรมเกมบนมือถือเติบโตกว่า 45.3% ซึ่งมากกว่า 3 เท่าของอัตราเฉลี่ยทั่วโลกที่ 14.6%

ในส่วนของการโปรโมทเกม Clash of Clans เวอร์ชั่นภาษาไทย ภายใต้การบริหารงานด้านการตลาดของเทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) นั้น นายกฤตธีกล่าวว่า “เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มระดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งรวมไปถึงแพลตฟอร์มด้านนิวส์และพอร์ทัลภายใต้ชื่อสนุก! (Sanook!) และ NoozUP แพลตฟอร์มด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์และมัลติมีเดียอย่าง JOOX และ VOOV นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านดิจิทัลเอเจนซี่ ซึ่งถือเป็นส่วนผสมที่ดีที่จะทำให้เราสามารถโปรโมทเกม Clash of Clans ได้อย่างประสบความสำเร็จ”