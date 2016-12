Comico แอพฯ การ์ตูนออนไลน์ญี่ปุ่น คว้ารางวัล “แอพพลิเคชั่นดีที่สุดในหมวดบันเทิง”

“โคมิโค่” แอพพลิเคชั่นการ์ตูนออนไลน์ยอดฮิตจากญี่ปุ่น คว้ารางวัล “แอพพลิเคชั่นดีที่สุดในหมวดบันเทิง” ในงาน Thailand Best of Play by Google 2016 โดย กูเกิ้ล ประเทศไทย

“โคมิโค่” แอพพลิเคชั่นการ์ตูนออนไลน์ยอดฮิตจากญี่ปุ่น โดยคุณอาทิตย์ (ยางวอน) ฮยอน ผู้จัดการทีม คอนเทนต์ – โคมิโค่ ประเทศไทย (ขวา) เข้ารับรางวัลแอพพลิเคชั่นที่ดีที่สุด ในหมวดบันเทิง (Entertainment Category) บนกูเกิ้ล เพลย์ จากคุณวินีท ธันวา ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – Google Play Games & Apps ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซ้าย) ในงานประกาศผล Thailand Best of Play by Google 2016 ที่จัดขึ้นโดยกูเกิ้ล ประเทศไทย โดยเป็นประจำทุกปี กูเกิ้ล (Google) จะทำการสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคชาวไทย และประกาศผลสุดยอดแอพพลิเคชั่นและเกมส์ในงาน Thailand Best of Play by Google โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงฟีเจอร์และฟังก์ชั่นการใช้งาน ตลอดจนการสร้างสรรค์พัฒนาเนื้อหาภายในแอพพลิเคชั่น ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และรางวัลนี้เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาจาก “โคมิโค่” ที่จะไม่หยุดมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพของแอพพลิเคชั่นให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

ในปัจจุบันยอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นโคมิโค่ทั่วโลกอยู่ที่กว่า 20 ล้านคน จากประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และจีน ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี หลังจากที่เปิดให้นักอ่านการ์ตูนชาวไทยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ฟรี ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดเฉพาะในไทยแล้วกว่า 5 แสนครั้ง

โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในแอพพลิเคชั่นโคมิโค่มีการ์ตูนถูกลิขสิทธิ์ฟรี ที่ถูกสร้างสรรค์โดยนักเขียนชาวไทยชื่อดัง อาทิ Vicmon, Tako และ Ozakaoxygenz รวมถึงการ์ตูนจากญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน ที่นำมาแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งนำเสนอเนื้อเรื่องหลากหลายแนว อาทิ แฟนตาซี คอมเมดี้ โรแมนติก ดราม่า สยองขวัญ และไซไฟ ให้ได้เลือกอ่านรวมกว่า 125 เรื่อง แฟนการ์ตูนสามารถติดตามการ์ตูนเรื่องโปรด พร้อมกิจกรรมดีๆ จากโคมิโค่ผ่านทาง http://comico.in.th/ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/comicoth