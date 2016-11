Commart : แนะนำ 10 โน็ตบุ๊ตน่าสอย ในราคาเพียงหมื่นต้น ๆ

สำหรับใครที่อยากได้โน็ตบุ๊ตซักตัว แต่งบจำกัดแค่ 10,000 บาท (หรือเกินได้นิด ๆ) เท่านั้น ส่วนความต้องการก็ไม่มีอะไรมาก แค่พิมพ์งานหรือใช้งานทั่วไปก็พอแล้ว ในครั้งนี้ผมก็ขอแนะนำ 10 โน็ตบุ๊ตน่าสอย ในราคาหมื่นต้น ๆ ที่ได้คดมาแล้วว่า คุ้มกับงบนี้ที่สุด !!

มีหมื่นเดียว ก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำคอมฯ ประกอบในงบ 10,000 บาท ไปแล้ว แต่อาจมีบางคนอยากได้โน็ตบุ๊ตในงบนี้ด้วย ดังนั้นผมก็ขอแนะนำ 10 โน็ตบุ๊ตราคา 10,000 บาท ด้วยเลย โดยได้คัดเลือกโน็ตบุ๊ตทั้ง 10 รุ่น ที่คิดว่าคุ้มสุดในงบนี้ โดยจะมีรุ่นอะไรบ้าง มาดูกันครับ

Acer Aspire ES1 15″

สเปก

CPU : Intel Pentium N3710 (1.60 GHz, 2 MB L3 Cache, up to 2.60 GHz)

GPU : Intel HD Graphics (On Board)

RAM : 4 GB DDR3L 1600Mhz

HDD : 500 GB 5400 RPM

Display : 14 inch (1366×768) HD

Connections : HDMI, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 และช่องใส่ SD Card Reader

Network : WiFi 802.11b/g/n

OS : Linpus Linux

ส่วนมากต้องยอมรับ่ว่า โน็ตบุ๊ตในงบ 10,000 บาท ส่วนมากจะได้สเปกพื้นฐานแนว ๆ นี้คือ ซีพียู Pentium N3710 แรม 4GB HDD 500GB ดังนั้นขอแนะนำ Acer Aspire ES1 รุ่นจอ 14 นิ้ว ที่ได้สเปกพื้นฐานของโน็ตบุ๊ตงบนี้ ส่วนที่น่าสนใจก็คือความบาง ที่ไม่หนาจนเกินไป สามารถใส่ประเป๋าพกพาได้สะดวก และดีไซต์ตัวเครื่องจนว่าดูดีในระดับหนึ่งครับ

ราคา : 9,990 บาท

Asus X453SA-WX281D 14″

สเปก

CPU : Intel Pentium N3710 (1.60 GHz, 2 MB L3 Cache, up to 2.60 GHz)

GPU : Intel HD Graphics (On Board)

RAM : 4 GB DDR3L 1600Mhz

HDD : 500 GB 5400 RPM

Display : 14 inch (1366×768) HD

Connections : HDMI, D-Sub/VGA, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 และช่องใส่ SD Card Reader

Network : WiFi 802.11b/g/n

OS : DOS Operating System

สำหรับรุ่นนี้ สเปกก็เหมือนกับตัว Aspire ES1 แต่แตกต่างเล็กน้อยตรงที่มี D-Sub/VGA ทำให้มีความหนากว่าด้วย นอกนั้นเหมือนกันหมด ก็เป็นอีกทางเลือกสาหรับใครที่ชอบ Asus มากกว่า

ราคา : 10,190 บาท

Asus VivoBook E200HA 11.6″

สเปก

CPU : Intel Atom x5-Z8300 1.44 GHz

GPU : Intel HD Graphics (On Board)

RAM : 2 GB DDR3

ROM : 32GB eMMC (มีช่อง microSD Card reader)

Display : 11.6 inch (1366×768) HD

Connections : HDMI, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1

Network : WiFi 802.11b/g/n

OS : Windows 10 Home

จุดเด่นของรุ่นนี้คือ “เล็กพกพาง่าย” ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 1 กฺโลกรัม และมีขนาดหน้าจอแค่ 11.6 นิ้ว ในราคาเพียงแค่ 7,990 บาท ก็เป็นอีกรุ่นสำหรับใครทีอยากได้โน็ตบุ๊ตเล็ก ๆ ซักตัว ในราคาไม่แพงครับ

ราคา : 7,990 บาท

Dell Vostro V3565 15.6″

สเปก

CPU : AMD Quad Core A8-7410 2.20 GHz (2M Cache, up to 2.5 GHz)

GPU : Radeon R5 Graphics

RAM : 4 GB DDR3L 1600Mhz

HDD : 500 GB 5400 RPM

Display : 15.6 inch HD (1366 x 768) Anti-Glare

Connections : HDMI, VGA, USB 2.0 x 3 และช่องใส่ SD Card Reader

Optical Disk : Drive DVD-RW

Network : WiFi 802.11b/g/n

OS : Ubuntu

หากใครไม่สนความบางเบา หนาขนาดไหนก็ครับได้ ขอแนะนำตัวนี้เลยครับ สเปกเรยีกได้ว่าค้มแค่ในงบประมาณนี้สุด ๆ สำหรับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับซีพียู AMD A8 7410 เป็นซีพียูที่มีการ์จจอในตัว (ไม่เหมือน HD Graphics ใน Intel) ที่สามารถเล่นเกมได้ดี ทั้งนี้ยังมีหน้าจอขนาด 15 นิ้ว ใหญ่จุใจ มี Drive DVD-RW มีพอร์ตเชื่อมต่อครบครัน แลกกับความหนาของมันนั้นเอง (น่าเสียดาย ๆ ที่ไม่มี USB 3.0)

ราคา : 11,900 บาท

HP Stream 11

สเปก HP Stream 11

CPU : Intel Celeron N3050 1.60 GHz (Turbo Speed: 2.2 GHz)

GPU : Intel HD Graphics 4000 (On Board)

RAM : 2 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

ROM : 32 GB (eMMC) เพิ่ม SD Card ได้สูงสุด 200 GB

Display : 11.6 นิ้ว ความละเอียด 1366 x 768 พิกเซล Anti-Glare (จอด้าน)

Connections : HDMI, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 และช่องใส่ SIM Card (ขนาดปกติ)

Network : 3G/4G , WiFi 802.11b/g/n

Battary : 3-Cell lithium-ion (3250 mAh)

OS : Windows 10 Home

Weight : 1.27 kg (30 x 20.57 x 1.97 cm)

HP Stream 11 เป็นหนึ่งในซีรีย์ Stream ซึ่งแบ่งตามขนาดหน้าจอออก 2 รุ่น คือ 11 นิ่ว กับ 13 นิ้ว ส่วนรุ่นที่ได้มารีวิวนี้ เป็นรุ่นจอ 11 นิ้ว ที่มีขนาดเล็ก และน้ำหนักที่เบาสุด ๆ ทั้งนี้ยังสามารถรองรับการใส่ SIM Card ทำให้สามารถเชื่อมต่อ 3G หรือ 4G ได้ด้วยตัวเอง (หากมี SIM) และยังนับเป็นโน๊ตบุ๊คที่มีขนาดน่าพกพามากที่สุด จึงนับเป็นโอกาสดีเลยสำหรับโน๊ตบุ๊ครุ่นเล็ก ที่คนทำงานรุ่นใหม่หลายคน ต่างก็อยากได้ เพื่อเอาไว้ใช้ทำงานนอกสถานที่โดยเฉพาะนี้เอง ที่สำคัญ มันมาพร้อม Windows 10 Home ของแท้ ฟรีในเครื่องด้วย

ราคา : 12,990 บาท



HP Pavilion X2 10-P032TU

สเปก

CPU : Intel Atom x5-Z8350 1.44 GHz

GPU : Intel HD Graphics 4000 (On Board)

RAM : 4GB DDR3L

ROM : 64GB eMMC (เพิ่ม microSD ได้)

Display : 10.1 นิ้ว ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล IPS eDP BrightView WLED-backlit (Multitouch)

Connections : HDMI, USB 3.0 x 1, USB Type-C x 1

Network : 3G/4G , WiFi 802.11b/g/n

OS : Windows 10 Home

อยากได้โน๊ตบุ๊คจอสัมผัส แยกจอได้ และบางเบาพกพาง่าย โน๊ตบุ๊คประเภทนี้เรียกว่า 2-in-1 คือเป็นทั้งแท็บเล็ตและโน๊ตบุ๊คในตัว และในงบประาณนี้ ก็มีให้เลือกหลายรุ่นทีเดียว แต่ในบรรดาทั้งหมดนั้น ผมขอแนะนำรุ่นนี้ครับ ด้วยวัสดุที่ดูดีกว่า และมีดีไซต์สวยงามกว่า

ราคา : 11,900 บาท

HP 14-an003AX

สเปก

CPU : AMD Quad Core A8-7410 (2.2 GHz, up to 2.5 GHz, 2 MB cache)

GPU : AMD Radeon R5 M430 Graphics (2 GB DDR3)

RAM : 4GB DDR3L-1600 SDRAM

HDD : 1TB 5400 RPM

Display : 14 inch HD (1366 x 768) BrightView WLED-backlit

Connections : HDMI, VGA, USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 1

Optical Disk : Drive DVD-RW

Network : WiFi 802.11b/g/n

OS : DOS

สเปกรุ่นนี้ ก็จะคล้าย ๆ กับตัว Dell Vostro V3565 แทบจะทุกประการ แต่ต่างตรงที่ HP 14-an003AX มีการ์ดจอแยก R5 M430 ทำให้สามรรถใช้งานเป็น dual graphics ได้ หมายความว่า เล่นเกมโหดกว่า 2 เท่านั้นเองครับ ซึ่งในงบนี้ แต่ได้สเปกนี้ถือว่าโหดทีเดียว และยังได้ HDD ถึง 1TB dy[มีพอร์ต USB 3.0 ให้ด้วย แต่ยังคงมีตัวเครื่องหนาพอ ๆ กัน…

ราคา 11,900 บาท

Lenovo MIIX 310 10″

สเปก

CPU : Intel Atom x5-Z8350 1.44 GHz

GPU : Intel HD Graphics 4000 (On Board)

RAM : 2GB DDR3L

ROM : 64GB eMMC (เพิ่ม microSD ได้)

Display : 10.1 นิ้ว ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล IPS LCD (Multitouch)

Connections : HDMI, USB 2.0 x 2

Network : 3G/4G , WiFi 802.11b/g/n

OS : Windows 10 Home

ใครที่มองหาโน๊ตบุ๊ตแบบ 2 in 1 ราคาไม่เกินหมื่นบาท อีกรุ่น ก็ขอแนะนำ Lenovo ideapad MIIX 310 ที่เป็นรุ่นพัฒนาจาก MIIX 300 (มากนิดหนึ่ง) โดยสเปกก็ใกล้เคียงกับ HP Pavilion X2 แต่รุ่นนี้จะเล็กกว่าเยอะ

ราคา 8,900 บาท

Lenovo IdeaPad 110 14″

สเปก

CPU : Intel Pentium N3710 (1.60 – 2.60 GHz)

GPU : Intel HD Graphics (On Board)

RAM : 4 GB DDR3L

ROM : 1 TB 5400 RPM

Display : 14 inch (1366×768) HD

Connections : HDMI, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 และช่องใส่ SIM Card (ขนาดปกติ)

Network : 3G/4G , WiFi 802.11b/g/n

OS : Windows 10 Home

สำหรับรุ่นนี้ จะมีสเปกให้เลือกอีกหลายรุ่นมาก แต่รุ่นต่ำสุดคือรุ่นซีพียู Intel Pentium N3710 ในราคาประมาณหมื่นต้น ๆ ซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นผ่าน ๆ มาแล้ว จัดว่าแพงไปนิดเหมือนกัน แต่รุ่นนี้มาพร้อม Windows 10 แท้ และสเปกที่พอ ๆ กัน จึงนับเป็นอีกรุ่น ที่คุ้มค่าในงบนี้ครับ

ราคา : 12,490 บาท

Lenovo ideapad 100S 14″

สเปก

CPU : Intel Pentium N3710 (1.60 GHz/2.60 GHz)

GPU : Intel HD Graphics (On Board)

RAM : 4GB DDR3L 1600MHz

ROM : SSD ขนาด 128GB (อัพเพิ่มไม่ได้)

Display : 14 นิ้ว ความละเอียด 1360×768 พิกเซล

Connections : HDMI, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 และช่องใส่ Micro SD

Network : 3G/4G , WiFi 802.11b/g/n

OS : Windows 10 Home

สุดท้าย ในโน๊ตบุ๊ตงบหมื่นต้น ๆ รุ่นนี้ถือเป็นุร่นที่ผมภูมิใจนำเสนอที่สุด นั้นคือ Lenovo ideapad 100S 14 ย้ำว่าต้องรุ่น 100S จอ 14 นิ้ว เท่านั้น เพราะชื่อร่นนี้มันซ้ำกับรุ่นอื่น ๆ ของ Lenovo อยู่หลายตัวเหมือนกัน สำหรับจุดเด่นของรุ่นนี้เลย มาพร้อม SSD ขนาด 128GB ที่ภายในมี Windows 10 แท้ติดมาด้วย !! ส่วนสปกก็มีซีพียู Intel Pentium N3710 และแรม 4GB กับหน้าจอขนาด 14 นิ้ว ในราคาเพียงแค่ 11,990 เท่านั้น ใครอยากได้โน๊ตบุ๊ตงบหมื่นต้น ๆ ไว้พิมพ์งานข้างนอกหรือออฟฟิต ขอแนะนำเลยครับ (ใช้อยู่…..)

ราคา : 11,900 บาท