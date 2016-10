How to day : สร้าง Password ยาก ๆ โดยไม่ต้องคิดเอง

เชื่อว่ายังมีอีกหลายคน ชอบตั้งรหัสที่จำง่าย ๆ แต่กลายเป็น โดนเดารหัสได้ง่าย ๆ เหมือนกัน ก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหา “โดนแฮก” ที่ยังคงมีทุกวันนี้ ดังนั้นเรามาสร้างรหัสให้เดายาก ๆ กันดีกว่า และวันนี้ผมก็มีตัวช่วยคือ

ในยุคที่อินเทอร์เน็ต กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วสำหรับพวกเรา แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามไปกันหมดคือ “Password” หรือรหัสสำหรับใช้เข้าสู่ระบบต่าง ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Social network, Email, Web Browser และ Game Online ซึ่งพอมีเยอะ ๆ นี้เอง เกือบทั้งหมดจึงนิยมตั้งรหัสง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น 123456789, 555555555, nopass ฯลฯ แน่นอนว่า “จะโดนแฮกวันไหนก็ไม่แปลกเลย” ฉะนั้นผมจะขอแนะนำเว็บไซต์เว็บหนึ่ง ที่จะช่วยให้ทุกคน หันมาตั้งรหัสให้ยากขึ้น แต่ไม่ต้องคิดเยอะดังนี้ครับ

ไปที่เว็บไซต์ passwordsgenerator.net สำหรับเว็บนี้ จะเป็นเว็บช่วยคิด Password หรือรหัสยาก ๆ สำหรับเราในคลิกเดียว เพียงแค่เราตั้งค่าชนิดรหัสที่ต้องการไว้ไม่กี่หัวข้อ มันก็จะสุ่มรหัสให้เราทันที พร้อมวิธีช่วยจำด้วย

หลังเข้าหน้าเว็บแล้ว อันดับแรก ให้ไปตั้งค่าระดับความยากของรหัสกันก่อน ในเว็บเราสามารถตั้งค่าความยากง่ายได้ 3 ระดับ แบ่งตามลำดับเป็น Week ง่ายสุด, Strong ยาก และ Unbelievable โคตรยาก ในที่นี้แนะนำ Week ไม่ก็ Strong พอแล้วครับ ส่วนตัวเลข เอาประมาณ 6 – 16 เท่านี้ดีกว่า

กำหนดระดับความยากเรียบร้อย ต่อไปสังเกตุที่ช่องสี่เหลี่ยมที่ผมคลุมไว้ ในช่องนี้ เราสามารถกำหนดลักษณะของรหัสที่ต้องการได้ เช่น มีตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ มีเลข มีสัญลักษณ์ ตรงนี้ตามสะดวกเลยครับ

ถัดมา ให้เราติ๊กที่ช่อง (do NOT send across…) เพื่อให้เว็บสุ่มรหัสให้เราได้ ส่วนช่อง (select the password…) ถ้าติ๊กมันจะครอบรหัสหลังสุ่มเสร็จให้อัตโนมัติ ส่วน (save all the settings…) จะเป็นการเซฟการตั้งค่าในหน้าเว็บไว้ เพิ่อให้ในครั้งต่อไป ไม่ต้องมาติ๊กตั้งค่าใหม่นั้นเอง

สุดท้าย หลังรู้จักวิธีตั้งค่าอะไรแล้ว ให้กดคลิกที่ปุ่ม “Generate secure password” เราก็จะได้รหัสยาก ๆ มาแล้วครับ แต่ถ้ากลัวว่าจะจำไม่ได้ ให้สังเกตุที่ข้างล่างของรหัส ทางเว็บจะมีข้อความช่วยจำรหัสให้ด้วย ช่วยให้เราท่องจำรหัสยาก ๆ นี้ได้ง่ายขึ้นเยอะ

จาก Comtoday คอลัมน์ How to day ประจำฉบับที่ 530