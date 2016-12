Cyanogen เตรียมยุติบริการ 31 ธ.ค. นี้ ส่วนทีมงาน CyanogenMod ประกาศแยกตัวแล้ว

Cyanogen ประกาศเตรียมปิดเซิฟเวอร์และยุติบริการทั้งหมดของ Cyanogen OS ภายในวันที่ 31 ธ.ค. นี้ ในขณะเดียวกัน ทางทีมงานที่พัฒนา CyanogenMod ก็ได้ประกาศแยกตัวไปทำโครงการเดิม แต่ในชื่อใหม่ว่า “Lineage”

แยกย้าย หลายคนคงไม่คุ้นชื่อ Cyanogen แต่กับบางคนไม่เพียงแค่คุ้น กลับมีความผูกพันด้วย เนื่องจากมันคือ “ความหวังสุดท้ายของผู้ที่โดนลอยแพ” Cyanogen.Inc หรือเจ้าของ CyanogedMod มันคือเฟิร์มแวร์ หรือ OS (ระบบปฎิบัติการ) ชนิดหนึ่ง ที่ช่วยปลดล๊อคความสามารถกับเพิ่มประสิทธิภาพของ Android OS ได้แทบทุกด้าน และยังช่วยให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่า ที่ไม่ได้รับการอัพเดตเป็น Android เวอร์ชั่นใหม่ (หรือโดนลอยแพ) ให้กลับมารับการอัพเดตผ่าน OS ตัวนี้ได้นั้นเอง

แต่แล้วทาง Cyanogen.Inc ก็ประสบปัญหาด้านการบริหารหลายอย่าง (เช่น แยกตัวจาก Oneplus เป็นต้น) สุดท้ายต้องปลดพนักงานออกหลายคน ปิดสาขาในบางที่ อนาคตส่อแววมืดมน และแล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา ก็มีประกาศจากทางบริษัทว่า

“As part of the ongoing consolidation of Cyanogen, all services and Cyanogen-supported nightly builds will be discontinued no later than 12/31/16. The open source project and source code will remain available for anyone who wants to build CyanogenMod personally.”

แปลรวม ๆ คือ ทางบริษัทจะทำการปิดเซิฟเวอร์และยุติบริการทั้งหมดของ Cyanogen ภายในวันที่ 31 ธ.ค. นี้ ส่วน CyanogenMod ยังคงเปิดเป็น Open Source อยู่

แต่จากนั้นไม่นาน ก็มีประกาศอีกว่า ทางทีมพัฒนา CyanogenMod ได้ประกาศขอแยกตัวจาก Cyanogen.Inc แล้ว และเตรียมพัฒนาเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่ชื่อ “Lineage” โดยภายในยังเป็น CyanogenMod เหมือนเดิมทุกประการ ซึ่งทางทีมงานก็พูดถึงประสบการณ์ 8 ปีที่ทำงานกันมา และพูดถึงแฟน ๆ ที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นด้วย หลังจากนี้ก็มาดูอนาคตใหม่ของ OS ตัวนี้ ที่ไม่มีคำว่า Cyanogen หรือ CM อีกต่อไปนี้กันครับ

อัพเดตล่าสุด : ตอนนี้เว็บ Cyanogenmod เข้าไม่ได้แล้ว……

ที่มา : Androidpolice