Dell EMC เปิดตัวคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร 3 รุ่นรวด เริ่มต้น 50,000 บาท

By

Dell EMC เดินหน้าต่อเนื่องลุยตลาดคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร เปิดตัวโน้ตบุ๊คแบบ 2-in-1 สองรุ่น พร้อมคอมพิวเตอร์แบบ All in One มาพร้อมราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท

Dell Latitude 5289 2-in-1

จอแสดงผลแบบทัชสกรีนขนาด 12.5 นิ้ว ความละเอียด Full HD (1920 x 1080 พิกเซล) กระจกหน้าจอ Corning Gorilla Glass 4, รองรับการใช้ร่วมกับ Acrive Pen

ซีพียู Intel 7th Gen “Skylake” มีให้เลือกทั้งแบบ Core i3, i5 และ i7

ระบบปฏิบัติการ Windows 10

การ์ดจอ Intel HD Graphics 620

แรม LPDDR3 อัพเกรดได้สูงสุด 16GB

SSD M.2 มีทั้งความจุ 360GB, 256GB, 512GB และ 1TB

พอร์ต : USB 3.1 จำนวน 2 พอร์ต, HDMI, Display Port จำนวน 2 พอร์ต, Card Reader และรองรับการใส่ซิมการ์ด

ระบบความปลอดภัย เช่น สแกนลายนิ้วมือ, Windows Hello และซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยระดับองค์กร

ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท



Dell Latitude 5000 Series 2-in-1 5285

จอแสดงผลแบบทัชสกรีนขนาด 12.3 นิ้ว ความละเอียด Full HD (1920 x 1080 พิกเซล), อัตราส่วน 3 : 2, กระจกหน้าจอ Corning Gorilla Glass 4, รองรับ Active Pen, จอถอดแยกกับคีย์บอร์ดได้

ซีพียู Intel 7th Gen “Skylake” มีให้เลือกทั้งแบบ Core i3, i5 และ i7

ระบบปฏิบัติการ Windows 10

การ์ดจอ Intel HD Graphics 620

แรม LPDDR3 อัพเกรดได้สูงสุด 16GB

SSD มีทั้งความจุ 360GB, 256GB, 512GB และ 1TB

พอร์ต : Display Port จำนวน 2 พอร์ต, USB 3.1, รองรับการใส่ซิม, Card Reader,

ระบบความปลอดภัย เช่น สแกนลายนิ้วมือ, Windows Hello และซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยระดับองค์กร

ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท

Dell Precision 5720 All-in-One

จอแสดงผลขนาด 27 นิ้ว แบบ InfinityEdge Display ความละเอียด 4K Ultra HD (3840 x 2160 พิกเซล)

ซีพียู Intel Xeon E3-1200 V6, Intel 7th Gen “Skylake” มีให้เลือกทั้งแบบ Core i5 และ i7, แบบที่สอง Intel Xeon E3-1200 V5, Intel 6th Gen “Kaby Lake” มีให้เลือกทั้งแบบ Core i5 และ i7

การ์ดจอ AMD Radeon Pro Wx 7100 8GB GDDR5, แบบที่สอง AMD Radeon Pro Wx 4150 4GB GDDR5

แรม4 DIMM Slots; อัพเกรดได้สูงสุด 64GB 2133MHz Non-ECC DDR4 ; อัพเกรดได้สูงสุด 64GB 2133Mhz ECC DDR4

HDD แบ่งออกเป็น ดังนี้

HDD: 500GB, 500GB SED, 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s; 1TB Hybrid, 2TB 5400RPM SATA 6Gb/s

2. SSD: 256GB, 360GB, 512GB, 512GB SED, 1TB 2.5” SATA 6Gb/sM.2 PCIe NVMe

3. SSD M.2: 256GB, 512GB, 1TB