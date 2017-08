Dell EMC ร่วมจัดกิจกรรม Dell EMC Run for the Ocean

By

เดลล์ อีเอ็มซี รวมพลัง Dell EMC Run for the Ocean เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำ ท้องทะเล และร่วมกันทำความสะอาดชายหาดทะเลบางแสน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในแผนงาน Legacy of Good 2020

นายอโณทัย เวทยากร (ขวา) รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม (ซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นำทีมพนักงานเดลล์ อีเอ็มซี วิ่งรวมพลัง Dell EMC Run for the Ocean เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำ ท้องทะเล และร่วมกันทำความสะอาดชายหาดทะเลบางแสน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในแผนงาน Legacy of Good 2020 ของเดลล์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้คน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ช่วยกำจัดขยะพลาสติกและของเสียต่างๆ ออกจากพื้นที่ชายหาดและท้องทะเล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม และพร้อมกันนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์และรักษาความสะอาดชายหาดบางแสนแบบยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้