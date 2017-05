DEPA จัดติวเข้ม Startup รอบ 40 ทีมสุดท้าย ในโครงการพัฒนา Digital Startup

Digital Startup เป็นโครงการจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อสามารถต่อยอดสู่การเป็น Digital Entrepreneurship ได้ โดยโครงการ Digital Startup ได้ดำเนินการเฟ้นหาผู้ที่มีไอเดียดีน่าสนใจเพื่อต่อยอด และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นไปอีกขั้น

โครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 ทีม ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และปัจจุบัน DEPAได้ดำเนินการคัดเลือกเหลือ 40 ทีม ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม Level Up Camp ขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างเข้มข้นให้กับผู้เข้ารอบ 40 ทีมนี้ พร้อมกับมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมและเข้าสู่การแข่งขันต่อไปในรอบสุดท้ายให้เหลือเพียง 10 ทีม เพื่อไปฝึกงานกับบริษัทหรือองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ พร้อมกับกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลงานที่สามารถใช้งานได้จริง โดยการจัดกิจกรรม Level Up Camp ซึ่งครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า สำนักงานฯ ยังคงมุ่งมั่น ที่จะระดมทุกสรรพกำลังในการส่งเสริมและผลักดันสตาร์ทอัพประเทศไทยให้เติบโตก้าวไกล ภายใต้ชื่อ “Digital Startup” และเป็นการส่งเสริมให้เกิด Digital Entrepreneurship ในอีกรูปแบบหนึ่งโดยเปิดโอกาศให้บุคลากร และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ ได้ฝึกฝน พัฒนาไอเดียธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการสื่อสารนำเสนอผลงานให้ได้ใจนักลงทุนในทุกสถานการณ์ ด้วยนวัตกรรม และธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างขุมกำลังคนทางด้านดิจิทัลในการชับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตอบรับกระแส Thailand 4.0

โดยความพิเศษของกิจกรรม Level Up Camp ในครั้งนี้ คือการอัดแน่นเนื้อหาหลักสูตรทางด้านธุรกิจสตาร์ทอัพในการช่วยให้ทีมผู้เข้าประกวดได้เสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงานให้สามารถตอบโจทย์ของตลาดได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเสวนาโดยกูรูผู้คร่ำหวอดในวงการสตาร์ทอัพ ในหัวข้ออาทิ Die or Survive in the age of digital , Scale – up you Business with Microsoft Azure และ What VC are looking for Thai Startup & How to EXIT ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้รับความรู้อย่างเพียงพอ

พร้อมกันนี้ยังได้รับการติวเข้ม พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยโค้ชประจำบ้านทั้ง 5 ท่านได้แก่ คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ผู้ก่อตั้ง AVA : First Personal Robo – Advisory 2017 และ ประธานกรรมการบริหาร Market Anyware , คุณปกรณ์ ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟีนีมา จำกัด , คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด , คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท จิสทิกซ์ จำกัด และคุณเฉลิมยุทธ์ บุญมา ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Fastinflow พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษคอยให้คำแนะนำแก่ทีมผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานในวัน Demo Day

ทั้งนี้การคัดเลือกจะมีเกณฑ์คือสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ต้องมีการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย และนำไปต่อยอดธุรกิจต่อได้ในอนาคต ซึ่งจาก 40 ทีมทาง DEPA ได้คัดเหลือเพียงแค่ 10 ทีมสุดท้าย และจะบินลัดฟ้าถึงเมืองแห่งขุมทรัพย์ทางด้านนวัตกรรมไอทีระดับโลกอย่าง ซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศชั้นนำด้านธุรกิจสตาร์ทอัพในแถบภูมิภาค