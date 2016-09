DJI เตรียมเปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ แบบพับได้ด้วย

by CK

ปัจจุบัน “โดรน” ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่ช่างภาพมืออาชีพที่ต้องการมุมมองที่แปลกใหม่ หรือมีบ้างกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายวีดีโอวิวทิวทัศน์ในมุมสูง แถมในบางประเทศเริ่มมีการใช้โดรนเพื่อการส่งสินค้าเชิงพาณิชย์แล้วเช่นกัน

DJI บริษัทผู้พัฒนาโดรนชื่อดัง ร่อนบัตรเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ ในวันที่ 27 กันยายน ที่จะถึงนี้ ที่ New York City ภายใต้คำใบ้ของการเปิดตัวที่ชื่อว่า “adventure at your fingertips” ซึ่งจากข่าวหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้ระบุว่าโดรนรุ่นใหม่ของ DJI จะมีจุดเด่นที่สามารถพับได้ มีชื่อเรียกเบื้องต้นว่า “Mavic”

ตัวอย่างโดรน Mavic

Mavic เป็นโดรนขนาดเล็ก ที่สามารถพับได้ เน้นการพกพาที่คล่องตัวมากขึ้น มีกล้องที่รองรับการบันทึกวีดีโอความละเอียด 4K พร้อม, two-axis gimbal ควบคุมกล้องไม่ให้สั่นไหว, ขึ้นบินได้สูงสุด 300 เมตร, รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, แบตเตอรี่ความจุ 3830mAh มีหน้าจอ LCD มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android น้ำหนักรวม 1.43 ปอนด์

โดรน Marvic จาก DJI เตรียมเปิดตัวในวันที่ 27 กันยายน ที่จะถึงนี้ ณ New York City

อ้างอิงจาก pocket-lint