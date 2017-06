Monster of the Deep มาตกปลาแบบ VR ในโลก Final Fantasy XV กันเถอะ !!

By

Square Enix เปิดตัว Monster of the Deep: Final Fantasy XV ตกปลาในมุมมอง VR เสมือนจริง ไปกับ Noctis และเหล่าสหาย เริ่มวางขายกันยายนปีนี้ ในแพลตฟอร์ม PlayStation VR

Fishing Man ภาคต่อยังไม่มา FFV Remark รอต่อไป ตอนนี้ขอดันภาคเจ้าชาย (อีกนิด) ก่อน ในงาน E3 2107 ทางค่าย Square Enix เปิด Monster of the Deep: Final Fantasy XV ตกปลาในมุมมอง VR เสมือนจริง ไปกับ Noctis และเหล่าสหาย

ก่อนหน้านี้ Square Enix เคยเปิดตัว Demo เกม Final Fantasy XV เวอร์ชั่น VR มาแล้ว โดยเราจะได้เล่นเป็น Prompto หนึ่งในสหายขององค์ชาย Noctis ก็สร้างความว้าวให้กับแฟน ๆ พอควร (ใช่ !! ว้าวฉากนั้นแหล่ะ) จากนั้นมา ก็เปิดตัวภาค Spin off ในชื่อ Monster of the Deep เอาโหมดตกปลาในเกม มาเล่นในแพลตฟอร์ม PlayStation VR ตกปลาแบบ 360 องศา ซึ่งไม่ได้มีแค่ปลาธรรมดาแน่นอน และเราจะได้เล่นทั้ง Noctis และคนอื่น ๆ ทุกคน ส่วนตัวเกมจะเริ่มวางขายในช่วงกันยายนปีนี้ครับ

ที่มา : IGN