ผู้สร้าง Final Fantasy XV เผย หากจะทำเกมลง PC อาจต้องใช้เวลาพอร์ตอย่างน้อย 1 ปี !!

สื่อจากสเปน Vidaextra ได้รายงานข้อมูลหลังสัมภาษณ์กับ Hajime Tabata ผู้กำกับเกม Final Fantasy XV เกี่ยวกับแผนพัฒนาตัวเกมในเวอร์ชั่น PC ได้ความว่า

I can always wait for you…. หลังใช้เวลาพัฒนาตัวเกมนับ 10 ปี (ฟังไม่ผิดครับ 10 ปีแล้วววว) ที่เหล่าสาวกได้ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นเป็นที่เรียบร้อย ในที่สุด อีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันจำหน่ายเกม Final Fantasy XV เวอรชั่น PS4 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ปีนี้แล้ว

ทั้งนี้ก็ยังมีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ FFXV เวอร์ชั่น PC ด้วย โดยข้อมูลนี้ได้มาจากสื่อของสเปนที่ชื่อ Vidaextra ที่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับ Hajime Tabata ผู้กำกับเกม FFXV ที่งาน BGW 2016 (Barcelona Games World) แต่ได้ความว่า

“สำหรับเวอร์ชั่น PC ตอนนี้ยังเป็นเพียงไอเดียเท่านั้น แต่หากทางเราจะทำจริง ๆ ก็ต้องทำให้ดีกว่าเวอร์ชั่น Console แน่นอน อาจบอกได้เลยว่า เราต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อปรับเอนจินใหม่ ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมาก จากนั้นถึงจะเริ่มพัฒนาตัวเกมต่อ”

อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานก็มีความสนใจจะพัฒนาในเวอร์ชั่น PC อยู่เหมือน แต่ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะลุยไหม ก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะการพอร์ตเกมมาลง PC ไม่ใช่ของง่าย ยิ่งเกมระดับ FFXV ด้วยแล้ว คงเป็นอะไรที่ยากและใช้เวลาพอควร เอาเป็นว่า มาลุ้นกับตัวเกม FFXV เวอร์ชั่น PS4 ที่จะถึงนี้ดีกว่าครับ (แต่ถ้าทำจริง พอผมรอได้นะ 10 ปี ก็รอมาแล้ว ฮ่า ฮ่า)

ที่มา : DSOgaming