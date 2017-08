Gadget Day : The ONE คีย์บอร์ดอัจฉริยะพร้อม Tutorial ที่เข้าใจง่าย

By

Gadget Day วันนี้ขอแนะนำ The ONE คีย์บอร์ดที่ใคร ๆ ก็เล่นได้ ด้วย Tutorial สอนการเล่นแบบ step by step และการใช้งานร่วมกับ iPad เพื่อการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น

Gadget Day ใครที่ไปจิ้ม Mac หรือไถจอ iPad Pro ที่ร้าน iStudio บ่อย ๆ ก็น่าจะเคยเห็นคีย์บอร์ดปริศนาตัวหนึ่ง ตั้งวางอยู่ในร้านชวนแปลกตา หลายคนคงสงสัยว่า มันเกี่ยวอะไรก็อุปกรณ์ไอทีของ Apple เป็น Gadget อะไรหรือเปล่า ใช่แล้วครับ มันคือ The ONE คีย์บอร์ดอัจฉริยะ (61 keys) เป็น Gadget ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ iOS โดยเฉพาะ ให้เราสามารถเล่นคีย์บอร์ดเป็นในข้ามคืน !!

ความพิเศษของ The ONE คือระบบ Tutorial ที่เข้าใจง่าย โดยลิ่มคีย์จะมีไฟ LEDs คอยนำทางการเล่น ซึ่งจะทำงานร่วมกับแอพฯ บน iOS ทำให้เราสามารถโหลดบทเรียนหรือบทเพลง มันฝึกซ้อมเพิ่มเติมได้หลากหลาย ทั้งนี้หากใช้งานร่วมกับ iPad จะทำให้เราดู Video Tutorials, ดูโน็ตเพลง และเล่นเกมกดจังหวะ (อารมณ์คล้ายเกม “Deemoo” หรือ “Guitar Hero”) ก็ได้ด้วย ช่วยเพิ่มความสนุกสนานในการฝึกซ้อมมากกว่าคีย์บอร์ดทั่ว ๆ ไป

สำหรับราคาของเจ้า The One ก็อยู่ที่เพียงหมื่นต้น ๆ เท่านั้น นับว่าถูกเกินคาด ใครที่สนใจสมาร์ทโฟนคีย์บอร์ดตัวนี้ ลองไปกดเล่นที่ iStudio หรือ .Life (ดอทไลฟ์) ดูได้ครับ

ท้ายนี้ The One จะมีรุ่นที่เป็น Digital Piano (88 keys) ด้วย แต่ราคาโหดเอาเรื่อง อยู่ที่ 1,499 เหรียญฯ หรือเกือบ ๆ 5 หมื่นบาทเลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ Smartpiano.com หรือ FB : The ONE Smart Piano