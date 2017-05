Garena รีแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชื่อเรียกใหม่ “Sea”

Sea Limited หรือ “Sea” บริษัทแม่ของการีนา, แอร์เพย์ และช้อปปี้ ในประเทศไทย ได้ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบใหม่จำนวน 550 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของช้อปปี้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของบริษัท ที่มีการเติบโตและขยายตัวขึ้นกว่าเท่าตัวภายในระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา และขณะนี้ยังมีมูลค่าการซื้อขายต่อปีสูงกว่า 3,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในทุกตลาดรวมกัน

การเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “Garena Interactive Holding Limited” ที่ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ที่สิงคโปร์ เป็นชื่อใหม่คือ “Sea” นั้น มีเหตุผลหลักเพื่อให้ “Sea” เป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งมีบริษัทในเครือที่ให้บริการในรูปแบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้ “Sea” สะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านมัลติแพลตฟอร์มที่ให้บริการหลากหลายรูปแบบอย่างแท้จริง

“การีนา คือ แบรนด์ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการเกม ในขณะที่แบรนด์ช้อปปี้ได้กลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคนี้ และส่วนแอร์เพย์เองก็ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว” มร.ฟอเรสต์ ลี ผู้ก่อตั้ง, ประธานบริษัท, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว “แบรนด์ทั้งสามนี้มีความหมายกับเรามาก ดังนั้นเราจึงได้หลอมรวมตัวตนทั้งหมดจากทั้งสามแบรนด์เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ Sea”

“ชื่อใหม่ของเรานี้ เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากอักษรย่อของภูมิภาคของเรา และยังสื่อถึงความได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านในภูมิภาคนี้ที่เปรียบเสมือนบ้านที่เราคุ้นเคยเมื่อต้องแข่งขันกับผู้เล่นจากภูมิภาคอื่น ยิ่งไปกว่านั้น ‘Sea’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘ทะเล’ ยังเป็นตัวเชื่อมทุก ๆ ตลาดของเราเข้าไว้ด้วยกัน สะท้อนถึงคติพจน์ของบริษัทที่ว่า ‘connecting the dots’ หรือการเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และสุดท้ายคำว่า ‘Sea’ ยังเป็นคำที่เรียบง่ายแต่ตรงตัว ทำให้เรานึกถึงจิตวิญญาณของนักบุกเบิกในการออกสำรวจค้นหา มันจึงเป็นคำพิเศษที่แทนค่านิยมของบริษัทและความเป็นตัวตนของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ” มร.ฟอเรสต์ ลี ได้กล่าวเพิ่มเติม

โดยผู้ร่วมลงทุนรอบนี้ได้แก่ 1. Cathay Financial Holding Co., Ltd. 2. Farallon Capital Management, L.L.C 3. GDP Venture 4. Hillhouse Capital 5. JG Summit Holdings, Inc. และ 7. President International Development Corporation

“เรามีความยินดีที่จะได้ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นเหล่านี้เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยกันกับ Sea” มร. นิก แนช ประธานกรรมการ กล่าว “พันธมิตรใหม่ของเรากลุ่มนี้มีแนวคิดเช่นเดียวกับเราในเรื่องของความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการให้บริการแก่ผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจรายย่อยทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน นอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับเราในเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อพลังของเทคโนโลยีที่จะสามารถพลิกโฉมเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ได้”

ทั้งนี้ บริษัท Sea Limited ที่มีการดำเนินงานในประเทศไทย จะยังใช้ชื่อ การีนา ประเทศไทย, แอร์เพย์ ประเทศไทย, และ ช้อปปี้ ประเทศไทย ต่อไป