สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการ eSports เกม League of Legends และนิทรรศการการแข่งขัน Thailand Master Cup 2016 ที่จัดโดยการีนา ในงาน Commart Work เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน ภายในงานยังมีมีพิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 90 วินาที

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 90 วินาที

การแข่งขัน “Thailand Master Cup 2016” เป็นเวทีที่จัดขึ้นให้เยาวชนจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยมีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตที่เป็นมาตรฐาน และยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของตนอีกด้วย โดยในรอบ Grand Final นั้น มีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 4 ทีม ซึ่งแต่ละทีมก็เป็นสุดยอดนักกีฬา eSports ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Regional Online จาก 1,081 ทีมทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาแชมป์ประเทศไทย และตัวแทนระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในรายการ League of Legend International Collegiate Championship 2016 (LICC 2016) ที่ประเทศไต้หวัน

สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ทีม This is my Town จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โชว์ฟอร์มการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยในรายการ Thailand Master Cup 2016 ไปครองอย่างสวยงามพร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 200,000 บาท และนอกจากนี้ ต้องแสดงความยินดีกับทีม CU WILL WIN จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้เป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ไปแข่งขันต่อในรายการ League of Legend International Collegiate Championship 2016 (LICC 2016) ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 ดอลลาห์สหรัฐฯ

สรุปผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

ทีม This is my Town จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ทุนการศึกษา 200,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ

ทีม Suratpittaya จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทุนการศึกษา 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม CU WILL WIN จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ทีม CMRU The Rebirth จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุนการศึกษา 30,000 บาท

