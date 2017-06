Be Internet Awesome แคมเปญ Google สอนเด็กให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์

By

เมื่อโลกออนไลน์ทุกวันนี้ไม่ได้สวยงามอย่างหลายคนคิด เป็นสถานที่สำหรับเสพข่าว ติดตามและแชร์เรื่องราวที่ให้ทั้งสาระความรู้, แฉ, คลี่คลายปมดราม่า หรือแม้กระทั่งปลุกปั่นเรื่องราวบางอย่างที่ไม่เป็นความจริงให้ผู้คนหลงเชื่อ จากด้านมืดบนโลกออนไลน์มีโอกาสสูงที่จะชักจูงให้เด็กๆ หลงเชื่อในสิ่งผิดได้ ดังนั้นเพื่อหาทางป้องกันและสอนให้เด็กรู้เท่าทันโลกออนไลน์ในปัจจุบัน Google จึงได้ออกแคมเปญ “Be Internet Awesome” ที่เสมือนเป็นกำแพงป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและปลอดภัย

Be Internet Awesome เป็นแคมเปญที่ Google ร่วมมือกับ Internet Keep Safe Coalition and ConnectSafely เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเด็กเมื่ออยู่บนโลกออนไลน์ ผ่าน 5 บทเรียน ได้แก่

-การแชร์ข้อมูลอย่างระมัดระวัง

-อย่าตกหลุมพลางข้อมูลปลอม

-รักษาความเป็นส่วนตัวไว้

-การเป็นผู้ใช้ที่ดี

-กล้าที่จะถามเมื่อมีข้อสงสัย

ในการสร้างการรับรู้สำหรับเด็กในการอยู่บนโลกออนไลน์ Google ยังได้จัดทำเครื่องมือสนุกๆ เป็นเกมออนไลน์ที่เรียกว่า “Interland” สามารถเล่นได้ฟรีบนเว็บไซต์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/interland เป็นเกมง่ายๆ ที่เต็มไปด้วยจินตนาการภายในดินแดนทั้งสี่ ได้แก่ 1. ต่อสู้กับเหล่าแฮ็กเกอร์และฟิชชิ่ง 2. การพิจารณาข้อมูลที่สมควรแชร์ 3. การยับยั้งหรือป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 4. การกำหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการแฮ็ก

แคมเปญนี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในการเรียนรู้ผ่านบทเรียนในห้องเรียน ซึ่ง Google และ Internet Keep Safe Coalition มีเป้าหมายในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันศึกษาและรู้จักเว็บไซต์และอีเมล์ที่มีสัญญาณของอันตรายในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานบนโลกออนไลน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

อีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่มีส่วนสำคัญในแคมเปญนี้ คือ พ่อแม่และผู้ปกครอง ที่จะต้องได้รับคำแนะนำและรู้เท่าทันเท่าโลกออนไลน์เช่นเดียวกัน โดยได้มีการเปิดตัว #BeInternetAwesome Challenge วีดีโอซีรีส์ทาง YouTube เป็นการแนะนำเรื่องราวด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจง่าย พร้อมนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันร่วมกับเด็กๆ ได้

แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของแคมเปญ Be Internet Awesome คือ การสร้างคนให้รู้จักใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย สามารถพิจารณาแยกแยะเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนเมื่ออยู่บนโลกออนไลน์

สำหรับใครที่สนใจแคมเปญนี้สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ https://beinternetawesome.withgoogle.com/