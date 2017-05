เปลี่ยนกราฟข้อมูลจืด ๆ ให้ดูสนุกขึ้นด้วย Data Gif Maker จาก Google

Data Gif Maker เว็บทำภาพเคลื่อนไหวโชว์ข้อมูลเก๋ ๆ จาก Google ที่จะช่วยเปลี่ยนกราฟข้อมูลจืด ๆ ให้ดูสนุกขึ้นกว่าเดิม นำไปดัดแปลงใช้ได้ตามต้องการ

For Fun ไม่รู้ว่า Google ช่วงนี้คึกหรืออะไร ขยันทำเครื่องมือแปลก ๆ บ่อยหรือเกิน อย่างล่าสุดก็ Data Gif Maker เป็นเว็บช่วยสร้างภาพเคลื่อนไหวเก๋ ๆ จากกราฟข้อมูล เหมาะสำหรับเว็บ Content หรือ Blogger ที่ต้องการเล่าข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ โดยเว็บนี้จะช่วยให้การบรรยายกราฟข้อมูลจืด ๆ ดูไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เมื่อเราเอาข้อมูลได้ใส่ในเว็บ เสร็จแล้วบันทึกไฟล์เป็นภาพ Gif ออกมา ก็จะได้ภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงข้อมูลเป็นตัวเลขที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว โดยจะต้องใส่ค่าพารามิเตอร์แบ่งเทียบหัวข้อทั้งสองฝั่ง ส่วนวิธีใช้ก็ง่าย ๆ ก็ดูตามนี้เลยครับ

Launch Comparisons : ดูตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว (หลังใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้ว)

Download As Gif : โหลดภาพเคลื่อนไหว

Comparison One : ข้อมูลเปรียบเทียบตัวที่หนึ่ง (ใส่ได้สูงสุด 5 ช่อง ถ้าใส่หลาย ๆ ตัว มันจะรันภาพสลับไปเรื่อย ๆ)

Autoplay all : เล่นภาพอัตโนมัติ (กรณีคลิกดูตัวอย่างภาพ)

LEFT TERM : เทียบข้อมูลฝั่งซ้าย

RIGHT TERM : เทียบข้อมูลฝั่งขวา

Name : ชื่อหัวข้อที่ต้องการเปรียบเทียบ (เช่น Intel vs AMD , Man U vs Liverpool , เลือกตั้ง vs …)

Values : ตัวเลขเปอร์เซ็น (ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเลขอย่าง 60 – 40 , 73 – 25 ใส่แบบ 86 – 26 , 67 – 34 ก็ได้ มันจะไปเฉลี่ยให้เอง)

Data Sample : ใส่รายละเอียดการเปรียบเทียบ (เช่น รายได้, แชมป์, โอกาส)

ส่วนใครที่อยากเข้าไปเล่นดู ไปลองกันได้ที่นี้

https://datagifmaker.withgoogle.com/edit

ที่มา : The Next Web