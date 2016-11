ประโยคค้นหาสุดฮิตใน Google หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016

กลายเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกไม่น้อย หลังชัยชนะของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 เหนือฮิลลารี คลินตัน ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนที่ 45 ในแวดวงไอทีต่างมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่ง Google ถือเป็นเครื่องมือค้นหาที่สำคัญต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลภายหลังการเลือกตั้ง ส่วนจะมีอะไรบ้างไปติดตามครับ

จากการเปิดเผยข้อมูลของ Google Trends ผ่านทางทวิตเตอร์ ‏@GoogleTrends ในช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2016 ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐฯ พบว่าประโยคค้นหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบน Google จะเป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย “Why did …” , “How did…” เช่น Why did Hillary lose ? , How did Trump win ? เป็นต้น ซึ่งประโยคคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนจำนวนมากเป็นเครื่องมือเพื่อตอบข้อสงสัยของตัวเอง ว่าเพราะเหตุใดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถึงออกมาพลิกโผ หักปากเซียนไปแบบราบคาบ แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนที่ 45

ยังมีคำถามอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2016 รับชมได้จากภาพด้านหลังนี้ครับ

ภาพจากทวิตเตอร์ ‏@GoogleTrends

ส่วนในแวดวงไอทีโลกจะได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่ ? หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นประธานาธิบดี คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ แต่จากที่ได้ติดตามนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ช่วงหาเสียงก็ต้องยอมรับครับว่านโยบายด้านเทคโนโลยียังไม่มีความชัดเจนนัก ต่างจากในยุครัฐบาลของบารัค โอบามา และนโยบายหาเสียงของฮิลลารี คลินตัน ที่พร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างชัดเจน ซึ่งก็เชื่อว่าบริษัทไอทีใน “ซิลิคอน วัลเลย์” คงเฝ้ารอความชัดเจนจากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ว่าจะมีแนวคิดหรือนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมไอทีอย่างไร