HMD บริษัทแม่ Nokia จับมือกับ Zeiss อีกครั้ง เตรียมส่งสมาร์ทโฟนกล้องคู่ตัวโหด

หลังเคยร่วมมือกันในสมัย Lumia ล่าสุด HMD บริษัทแม่ Nokia ประกาศจับมือกับ Zeiss ใหม่อีกครั้ง คาดเตรียมผลิตสมาร์ทโฟนกล้องคู่ตัวโหดเร็ว ๆ นี้

Again !! หากใครยังจำสมัย N95 หรือ Lumia 1020 ได้ ก็น่าจะรู้ซึ้งถึงความคมชัดจากกล้องสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวดี นั้นก็เพราะครั้งหนึ่ง Nokia เคยได้ทาง Zeiss มาช่วยดูแลในส่วนนี้นั้นเอง ก่อนหมดสัญญากับ Microsoft ในขณะนั้น ล่าสุดทาง HMD Global เจ้าของ Nokia คนใหม่ ได้จับมือกับ Zeiss อีกครั้งแล้ว

สำหรับ Zeiss คือแบรนด์ผู้ผลิตเลนส์คุณภาพสูงจากเยอรมัน (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Carl Zeiss) ซึ่งทางบริษัทจะเข้ามาดูแลเทคโนโลยีการถ่ายภาพของ Nokia ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ยันตัวกล้องกันเลย ทั้งนี้ใน Twitter ของ Zeiss ได้เผยวิดีโอประกาศการจับมือกัน ซึ่งเผยเป็นนัย ๆ ด้วยว่า อาจมาช่วยทำกล้องคู่ !!

งานนี้คงได้เห็นสมาร์ทโฟนกล้องเทพ (ในตำนาน) กลับมาอีกครั้งแน่ โดยทาง HMD Global ก็หวังว่าจะได้ Zeiss เข้ามาช่วยกอบกู้เสียงในอดีตกลับมาใหม่อีกครั้งด้วย รอลุ้นกับ Nokia 9 ที่กำลังออกใหม่กันครับ

Nokia smartphones to feature ZEISS optics. Together, we look forward to an exciting journey into the future of smartphone imaging. pic.twitter.com/GNWwuMAveK

— ZEISS Camera Lenses (@ZEISSLenses) July 6, 2017