Huawei บอกใบ้ Huawei P10 จัดเต็มกล้องคู่ เจอกัน 26 ก.พ. นี้

ทิศทางการพัฒนาสมาร์ทโฟนของ Huawei เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพวกเขาให้ความสำคัญอย่างมากกับ “กล้องคู่” จากความสำเร็จจาก Huawei P9 / P9 Plus ต่อยอดมาถึง Huawei Mate 9 และ Huawei GR5 2017 ทำให้ในปี 2017 นี้ Huawei เตรียมประเดิมส่งรุ่นใหม่ที่เน้นกล้องคู่อีกครั้งในชื่อ Huawei P10

ภาพเรนเดอร์ Huawei P10 Plus ที่คาดว่าจะมีหน้าจอโค้ง

กำหนดการณ์เปิดตัว Huawei P10 เปิดเผยออกมาแล้วว่าจะเกิดขึ้นในงาน Mobile World Congress 2017 ที่กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ซึ่งภายใต้ทีเซอร์ใหม่ที่ Huawei ส่งออกมายั่วน้ำลายคนใช้สมาร์ทโฟน พร้อมสโลแกนที่ว่า “Change how the world sees you” สื่อให้เห็นถึงกล้องคู่ที่คาดว่าจะถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยลักษณะของการวางตำแหน่งของกล้องคู่ชัดเจนว่าจะยังเป็นในแนวนอนเช่นเดียวกับ Huawei P9 (ใน Huawei Mate 9 กล้องหลังคู่เป็นแบบแนวตั้ง) และคาดว่าจะเปิดพร้อมกันถึงสองรุ่น ได้แก่ Huawei P10 และ Huawei P10 Plus

วีดีโอทีเซอร์ล่าสุดของ Huawei

นอกจากเรื่องของกล้องคู่แล้วมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า Huawei P10 จะมีสามสีใหม่ ได้แก่ สีฟ้า, สีเขียว และสีทอง แต่แน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ กล้องคู่จะได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ ส่วนจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างนั้น Comtoday (www.aripfan.com) จะนำข้อมูลมารายงานให้ทุกท่านทราบกันอย่างแน่นอนครับ

ที่มา The Verge