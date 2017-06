Huawei ชวนคนไทยร่วมสร้างสถิติโลก ผ่านแคมเปญ “ThaiPicStory”

By

หัวเว่ย คว้า กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา นักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีมุมมองต่อโลกและสิ่งรอบ ๆ ตัวที่น่าสนใจ พร้อมเชิญ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ นักแสดงเจ้าบทบาทที่มีมุมมองที่น่าขบคิดต่อคนไทยและแฟชั่นไทย มาทำหน้าที่เป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์เชิญชวนคนไทยให้เข้ามาร่วมแคมเปญพิเศษจากหัวเว่ย “ThaiPicStory” ให้คนไทยหยิบ สมาร์ทโฟน HUAWEI P10/P10 Plus มาถ่ายภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยที่ตัวเองรู้จัก เพื่อบันทึกเป็นสถิติโลกครั้งใหม่ของกินเนสบุ๊คร่วมกันตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคมนี้

กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา บอกว่า “ผมว่าคนไทยมีความเป็นกันเองในแบบที่ไม่เหมือนที่ไหน ๆ เรารู้จักกันง่ายมาก แล้วเวลาเราคุยกันผมว่า การใช้สรรพนามแบบคนไทยคือ พี่ครับ ลุงครับ ป้าครับ หรือคุณน้าคุณอา มันเป็นอะไรที่พิเศษและน่ารัก เหมือนทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหมด ผมคิดว่าเราน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่เรียกกันแบบนี้ หรือถ้าผมจะหยิบ Huawei P10 ออกไปถ่ายภาพใคร ผมก็สามารถเรียกพี่ ลุง น้า ป้า อาได้เลย ไม่ทันไรในโทรศัพท์ผมก็เหมือนมีแต่ภาพของคนคุ้นเคยเต็มเครื่องไปหมด ถ้าให้ผมคิดเรื่องราวของคนไทย ผมว่าเรื่องมิตรภาพนี่แหละที่ใช่เลย พูดแล้วทำให้ผมอยากรู้ต่อว่าเรื่องราวของคนไทยในมุมของคนอื่นเป็นแบบไหน ลองถ่ายแล้วแชร์ให้โลกได้เห็นกันครับ”

ทางด้าน พลอย เฌอมาลย์ บอกว่า “ถามถึงเรื่องราวของคนไทยพลอยนึกถึงเรื่องแฟชั่น พลอยว่าแฟชั่นของคนไทยไม่เหมือนใครเลย ใครบอกว่าคนไทยเชยเรื่องแฟชั่น พลอยบอกเลยว่าเรามีแต่คำว่าชิค เราไม่ต้องแต่งอะไรแพง แต่เราทำให้มันดูชิค ดูเรียบแต่โก้ ดูพังค์ ได้หมด แล้วเรื่องแฟชั่น เราคนไทยไม่เคยมีลิมิต โดยเฉพาะเรื่องอายุ อายุมันก็แค่ตัวเลข เราไม่แบ่งเพศ ความหลากหลายทางเพศของคนไทยทำให้เราได้เห็นเทสต์เก๋ ๆ ล้ำ ๆ ในเรื่องแฟชั่นเยอะเลย เพราะแฟชั่นมันอยู่ในทุกวันของชีวิตคนไทยอยู่แล้ว นี่แหละคนไทยในสายตาของพลอยค่ะ”

หยิบ HUAWEI P10 หรือ HUAWEI P10 Plus ของคุณที่มีกล้อง Leica ทั้งหน้าและหลัง ออกไปถ่ายภาพ ภายใต้แนวคิด The People of Thailand จากนั้นแชร์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นเล่าเรื่องราวและติดแฮชแท็ค #ThaiPicStory เพื่อนำภาพเรื่องราวของพวกเราคนไทยทุกคนมาบันทึกเป็นสถิติโลกใหม่ของประเทศไทยกับกินเนสบุ๊คด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคมนี้ ออกไปถ่าย…ออกไปสร้างสตอรี่ให้สุด แล้วแชร์ให้โลกได้เห็น ว่าพวกเราคนไทยสุดแค่ไหน!!