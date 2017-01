Hugo Barra รองประธาน Xiaomi ประกาศลาออกแล้ว เตรียมย้ายไป Silicon Valley แทน

Hugo Barra โพสต์ Facebook ส่วนตัว ประกาศลาออกจาก Xiaomi แบรนด์สมาร์ทโฟนชื่อดังจากจีนแล้ว หลังทำงานในตำแหน่งรองประธานบริหารเป็นถึง 3 ปี พร้อมเผย เตรียมย้ายไปทำงานที่ Silicon Valley แทน หลังลาออกอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

จากกันด้วยดี เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง กับตำแหน่งรองประธานบริหาร Xiaomi ของ Hugo Barra อดีตผู้บริหารทีม Android จาก Google ที่ได้ย้ายมาทำงานในกรุงปักกิ่งประเทศจีนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2013 เพื่อปั้นแบรนด์สมาร์ทโฟน Xiaomi ให้ก้าวสู่ระดับโลกจนทุกวันนี้ แต่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เอง Hugo Barra ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ประกาศลาออกแล้ว !!

สำหรับสาเหตุการลาออกครั้งนี้ Hugo Barra เผยแค่ว่า มีปัญหาด้านสุขภาพและเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ แต่รวม ๆ ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับคนในบริษัท เพราะยังเผยความรู้สึกภูมิใจ และพูดถึงประสบการณ์ทำงานต่าง ๆ ที่เหมือนเป็นการผจญภัย ในตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานกับทาง Xiaomi มานาน โดยบอกว่า เป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตของเขาเลยทีเดียว

ส่วนการลาออกจะเริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ จากนั้นก็จะขอย้ายไปผจญภัยในถิ่นเดิมอย่าง Silicon Valley (“embarking on a new adventure back in Silicon Valley.”) ซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะกลับไปยัง Google ที่เป็นที่ทำงานเก่าแต่อย่างใด

หลังจากโพสต์ลาออกได้ไม่นาน ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Xiaomi ก็ได้มาโพสต์ตอบกลับด้วย โดยได้กล่าวขอบคุณที่ร่วมงานกันมานาน และรอคอยร่วมงานกับ Hugo Barra ในบทบาทใหม่อย่างปรึกษาของ Xiaomi ต่อไป ส่วนตำแหน่งรองประธานบริหาร ก็ได้ให้ Xiang Wang เข้ามารับตำแหน่งแทน

ที่มา : Engadget