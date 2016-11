มาเล่นเกม PC ในมุมมองเสมือนจริงกัน ด้วยแว่น VR ถูก ๆ และ Trinus VR

หากใครมีแว่น VR แต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ขอแนะนำ Trinus VR โปรแกรมที่จะนำแว่น VR ของเรา ไปเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพ์เพื่อเล่นเกมระดับ PC ในมุมมองเสมือนจริง !!

ไม่รู้ว่าตอนนี้ มีใครครอบครองแว่น VR ไปกี่คนแล้ว แต่ผมเชื่อว่า หลายคนคงเจอปัญหา “เอาแว่น VR ไปทำอะไรดี ?” ใช่ครับ นอกจากเอาไว้ดูหนังหรือเล่นเกมเล็ก ๆ บนสมาร์ทโฟนแล้ว นอกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร….. ฉะนั้นในบทความนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีใช้จริง ๆ ของมันกัน และตัวช่วยที่ผมขอภูมิใจนำเสนอคือ Trinus VR โปรแกรมที่จะนำแว่น VR ของเรา ไปเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพ์เพื่อเล่นเกมระดับ PC ในมุมมองเสมือนจริง !! กล่าวคือ เกมที่มีอยู่ในเครื่องคอมพ์ ปกติเวลาเล่น เราจะมองผ่านจอ Monitor เท่านั้น แต่หากเรามีโปรแกรม Trinus ก็จะช่วยแปลงให้มุมมองของคอมพ์กลายเป็นมุมมองแบบ VR นั่นเอง ซึ่งก็ทำให้เราสามารถเอาแว่น VR จากสมาร์ตโฟนใช้แทนหน้าจอคอมพ์ได้เลย โดยถ้าเอาไปเล่นเกม ก็จะเสมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมในระดับหนึ่งเลยครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม

แว่น VR พร้อมเครื่องสมาร์ตโฟน (มีสายรัดหัวพร้อม)

โปรแกรม Trinus VR (ลงทั้งในคอมพ์และสมาร์ตโฟน)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (สเปกสูงยิ่งดี)

หูฟัง

สาย USB

Router

เมาส์และคีย์บอร์ด

ขั้นตอนที่ 1



ไปดาวน์โหลดโปรแกรม Trinus VR มาลงในคอมพ์ก่อน (โหลดได้ที่ www.trinusvr.com) จากนั้นก็โหลดแอพฯ นี้ลงในสมาร์ตโฟนด้วย สำหรับเครื่อง iOS ตอนนี้แอพฯ ดังกล่าวยังไม่รองรับ แต่สามารถใช้แอพฯ “VR Streamer” แทนได้ครับ

ขั้นตอนที่ 2



หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทั้ง 2 เครื่องแล้ว ให้เปิดโปรแกรมนี้บนฝั่งคอมพ์ก่อน สังเกตที่ช่อง Wifi/USB ตรงนี้จะให้เราเลือกว่าอยากเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wifi (ที่สัญญาญภาพอาจไม่ดีนัก) กับเชื่อมต่อแบบมีสายผ่าน USB (ที่สัญญาญภาพเยี่ยมยอด) แนะนำว่า ไปหาซื้อสาย USB ยาว ๆ มาใช้เลยครับ

ขั้นตอนที่ 3



หากเลือก USB ให้เรานำสมาร์ตโฟนมาต่อเข้ากับคอมพ์ผ่านสาย USB จากนั้นในสมาร์ตโฟน ให้เปิดตัวแอพฯ Trinus ขึ้นมา สังเกตที่ไอคอนรูปสาย USB ตรงมุมกลางล่าง เมื่อจิ้มเข้าไป ก็จะเจอหน้าคำสั่ง USB Tethering ตรงนี้ให้กดเปิดเลยครับ (อย่าลืมเปิดโหมดเชื่อมต่อ USB เป็น MSC ด้วย)

ขั้นตอนที่ 4



กลับมาต่อที่แอพฯ Trinus ในสมาร์ตโฟน ที่นี้ให้เราเช็กว่าตัวไอคอนรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินหรือยัง ถ้ายังให้กดคลิกอีกครั้งจนกว่าจะขึ้นเป็นไอคอนสีน้ำเงิน และขึ้นคำว่า press the Start button on the PC Server. ซึ่งหมายความว่าสมาร์ตโฟนเราพร้อมเชื่อมต่อแล้ว

ขั้นตอนที่ 5



สลับมาที่เครื่องคอมพ์ ให้เรากดคลิกที่รูปไอคอนสีน้ำเงิน แบบเดียวกับสมาร์ตโฟน เท่านี้คอมพ์กับสมาร์ตโฟนก็เชื่อมต่อกันแล้ว และหน้าสมาร์ตโฟนของเราก็จะกลายเป็นมุมมอง VR ที่ถ่ายทอดสดจากคอมพ์ของเราแล้วด้วย ระหว่างนี้ก็เอาสมาร์ตโฟนประกอบร่างกับแว่น VR ของเราเลยครับ

ขั้นตอนที่ 6



ถ้าอยากเล่นเกมในมุมมอง VR แล้ว ให้เปิดเกม PC ในคอมพ์ ขอเป็นพวกเกมมุมมองบุคคลที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น เพื่อให้ได้สัมผัสกับอรรถรสของแว่น VR มากขึ้น เมื่อเปิดเกมขึ้นมาแล้ว อย่างแรกให้ไปหน้าตั้งค่ากราฟิกของเกม แล้วเปลี่ยนเป็น Windows Mode ก่อนเลยครับ ส่วนความละเอียด ควรปรับอยู่ที่ 800×600 ไม่ก็ 1027×768 ครับ

ขั้นตอนที่ 7

ต่อมาก็ทำความรู้จักกับหน้าตั้งค่ากันหน่อย ในหน้าโปรแกรม Trinus สามารถตั้งค่าได้ 2 แบบคือ แบบง่าย และ แบบโปร โดยมีรายละเอียดที่ควรดูดังนี้

แบบง่าย



Med : ปรับความคมชัดเวลาแสดงผลในสมาร์ตโฟน (ยิ่งชัดยิ่งกระตุก)

Precise : ปรับอัตราตอบสนองของเมาส์กับ Gyro ของสมาร์ตโฟน (เวลาขยับหัวตอนสวมแว่น มันจะเป็นการขยับเมาส์)

Lens Adjust : ปรับการแสดงผลของมุมมอง VR ให้เข้ากับแว่นที่เราใส่

แบบโปร



Image Size / Quality : ปรับการแสดงผลในสมาร์ตโฟน (แบบละเอียด)

Sensor Output : ปรับการควบคุมผ่านแว่น VR (กรณีนี้ ให้ใช้คำสั่ง Mouse จะดีที่สุด)

ขั้นตอนที่ 8



หากไม่มีปัญหาอะไรแล้ว หลังจากนี้ก็ขอให้สนุกกับเทคโนโลยีนี้ให้เต็มอิ่มครับ (ปล.แนะนำว่า ควรหาซื้อแว่น VR ที่ดูดีกว่านี้มาเล่นจะดีกว่า อย่าเลียนแบบผมเลย….)

ดัดแปลงบทความจากคอลัมน์ Cover Story ใน Comtoday ฉบับที่ 523