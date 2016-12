ซีอีโอ Apple บอก iMac ยังเป็นสุดยอด Desktop ที่อยู่ในแผนพัฒนาเสมอ

เรายังไม่ลืม นับตั้งแต่ Apple เปิดตัว iMac รุ่นจอ 27 นิ้ว (ความละเอียด 5K) ก็ผ่านมาปีกว่าแล้ว แต่นี้ยังไม่รวมถึงเครื่อง Mac รุ่นอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลอย่าง Mac mini ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2014 และ Mac Pro ตั้งแต่ปี 2013 จนเริ่มมีคนตั้งคำถามว่า Apple ลืม Mac ไปแล้วหรือ ? ทางซีอีโอ Tim Cook ก็ได้ออกมาตอบว่า

“really important”

“we have great desktops in our roadmap.”