สำหรับใครที่คลั่งไคล้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะ Instagram (IG) หากอยากได้ Like เยอะๆ ตู้ปั้ม Like ในรัสเซีย พร้อมให้บริการในราคาเริ่มต้นสุดถูก

Alexey Kovalev ผู้สื่อข่าวในรัสเซีย ได้เผยแพร่ภาพบนทวิตเตอร์ เป็นตู้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า กรุงมอสโก ซึ่งตู้ดังกล่าวเป็นตู้ปั้ม Like ให้กับ Instagram โดยผู้ที่ต้องการเพิ่ม Like ให้กับโพสต์ใดๆ สามารถจ่ายเงินเพียง 50 รูเบิล หรือประมาณ 30 บาท เพื่อแลกกับยอด Like จำนวน 100 Like พร้อมยอด Follow เพิ่มขึ้นอีก 100 คน

หรือหากต้องการแบบ VIP เพียงจ่ายเงิน 48,000 รูเบิล หรือประมาณ 29,000 บาท จะได้รับผู้ Follow เพิ่มขึ้น 150,000 คน พร้อม 1,500 Like ในแต่ละโพสต์ด้วย

นอกจากนี้ตู้ดังกล่าวยังสามารถปริ้นภาพถ่ายจาก Instagram ให้คุณเก็บเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

