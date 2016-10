อินทัช โดยโครงการอินเว้นท์ ร่วมลงทุนกับ Social Nation ภายใต้แบรนด์ “OmniVirt”

by CK

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการอินเว้นท์ (InVent) ร่วมลงทุนกับ บริษัท Social Nation สตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนไทย ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการโฆษณา โดยบริษัทจะนำเงินลงทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มการกระจายโฆษณาแบบเสมือนจริง (Virtual Reality advertising) และโฆษณาแบบวิดีโอสามร้อยหกสิบองศา (360° video advertising) โดยการระดมทุนครั้งนี้นอกจากอินเว้นท์แล้วยังมีนักลงทุนรายอื่นๆ จากต่างประเทศ เช่น Index Ventures, Virtual Reality Investment Fund เข้าร่วมลงทุนด้วย

Social Nation เป็นบริษัทสตาร์ทอัพอเมริกาที่ร่วมก่อตั้งโดยคนไทย มีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ AdsOptimal ซึ่งได้ช่วยให้ผู้โฆษณาเข้าถึงผู้ชมไปแล้วกว่าสองพันล้านวิวในปี 2558 และบริษัทยังช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (publisher) มากกว่าหนึ่งแสนราย สามารถสร้างรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาอีกด้วย เมื่อไม่นานนี้บริษัทได้เปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ชื่อ OmniVirt ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการกระจายโฆษณาแบบเสมือนจริง และวิดีโอ 360° (VR Advertising & Distribution Platform) โดยมีจุดเด่นคือสามารถแสดงผลโฆษณาแบบ Virtual Reality (VR) บนเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานได้โดยตรงโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ปัจจุบันมีลูกค้าเป็นบริษัทสื่อชั้นนำเช่น The New York Times และ The Wall Street Journal และยังมีสื่อเจ้าใหญ่ของไทย เช่น sanook.com เป็นลูกค้าอีกด้วย

นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท Social Nation กล่าวว่า “เทคโนโลยี VR ของเราช่วยให้ผู้โฆษณากระจายโฆษณาแบบ VR ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่าย publisher ของเรา”

“ด้วยความช่วยเหลือจากอินทัช ผมหวังว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียน (ASEAN) ซึ่งเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจมากได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีขนาดใหญ่และเริ่มมีการทำการตลาดแบบดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อินทัชเข้ามาร่วมลงทุนด้วย” นายปรัชญา กล่าว

นายธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริษัทร่วมทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อินเว้นท์มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้ Social Nation เข้ามาเป็นบริษัทที่ 10 ในการลงทุนของเรา และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็น Social Nation สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการโฆษณาแบบ VR ชนิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงโฆษณาในปัจจุบันให้เป็นแบบยุคสมัยใหม่ เราอยากเห็นว่าบริษัทจะสามารถช่วยให้ผู้โฆษณาเปลี่ยนแปลงวิธีสื่อสารกับผู้ชมไปได้อย่างไร”

“อินทัชจะช่วยพา Social Nation เข้าสู่ประเทศไทยและประเทศข้างเคียง ด้วยเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศของเรา เราหวังว่าด้วยความช่วยเหลือของเรา จะทำให้ Social Nation สามารถสร้างรากฐานที่แข็งแรงในภูมิภาคอาเซียน ได้ต่อไป”

“คุณปรัชญา เป็นคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นผลักดันนวัตกรรมจากคนไทยให้ปรากฏสู่เวทีโลก โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคของไทยให้ก้าวหน้า ซึ่งก่อนที่จะมาตั้งบริษัทของตัวเอง เคยทำงานเป็น Software Engineer ที่ Microsoft และ Google นอกจากนี้ ยังได้นำบริษัทเข้าร่วมโครงการ Accelerator ของ Y Combinator ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการ Accelerator ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย” นายธนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

Social Nation นอกจากจะเป็นบริษัทที่ 10 ที่ทางโครงการอินเว้นท์เข้าร่วมลงทุนแล้ว ยังถือเป็นการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกของอินเว้นท์อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการอินเว้นท์ ได้เข้าร่วมลงทุนไปแล้วทั้งในประเทศ เช่น Wongnai สตาร์ทอัพรีวิวร้านอาหาร และ Golfdigg ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจองสนามกอล์ฟ และต่างประเทศ เช่น Playbasis สตาร์ทอัพที่ผลิตนวัตกรรมสำหรับการตลาดยุคดิจิตอล สร้างการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคให้มีความผูกพันกันมากขึ้น