iPhone 7 Plus สีดำ Jet Black ฮิตที่สุดสำหรับลูกค้าที่สั่ง Pre-Order

บริษัทวิจัยตลาด Slice Intelligence เปิดเผยข้อมูลการสำรวจการสั่งจอง iPhone 7 กับ iPhone 7 Plus ในสหรัฐอเมริกา พบว่า iPhone 7 Plus สีดำได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะสีดำ Jet Black

ตามข้อมูลของ Slice Intelligence ระบุว่าลูกค้าเกือบ 32,000 ราย ให้ความสนใจ iPhone 7 Plus มากกว่า iPhone 7 โดยภายใน 48 ชั่วโมงแรกของการ Pre-Order 55% ลูกค้าสั่งซื้อ iPhone 7 Plus, 41% สั่งซื้อ iPhone 6s Plus และ 35% สั่งซื้อ iPhone 6 Plus แสดงให้เห็นถึงความสนใจของลูกค้าต่อ iPhone 7 Plus ขนาด 5.5 นิ้ว ที่มาพร้อมกล้องหลังคู่ให้ความแตกต่างได้มากกว่า iPhone 7 ขนาด 4.7 นิ้ว ที่มีกล้องเดี่ยวเท่านั้น

นอกจากนี้ Slice Intelligence ยังระบุว่า 55.9% ลูกค้าที่สั่งจอง iPhone 7 หรือ iPhone 7 Plus ล่วงหน้า เคยซื้อ iPhone มาเมื่อปี 2014 ขณะที่ 34% ของจำนวนลูกค้าที่ซื้อ iPhone ยังไม่เคยเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเลยนับตั้งแต่ปี 2014 และลูกค้าบางส่วนยอมเปลี่ยนจากสมาร์ทโฟน Samsung, LG และ Motorola มาเป็น iPhone

และเป็นไปตามคาดกับสีใหม่ของ iPhone 7 กับ iPhone 7 Plus สีดำด้าน และสีดำ Jet Black ที่มีการสั่งจองล่วงหน้า คิดเป็น 46% ของลูกค้าทั้งหมด โดยสีดำ Jet Black ซึ่งจะมีเฉพาะรุ่น 128GB กับ 256GB โดยสีดำ Jet Black เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับลูกค้า คิดเป็น 23% แต่สำหรับลูกค้าที่สั่งจองสีดำ Jet Black คงต้องอดใจรอ เนื่องจากสีดำ Jet Black มีจำนวนจำกัด ทำให้ต้องรอจนถึงเดือนพฤศจิกายนในการจัดส่งสินค้า ซึ่ง Slice Intelligence มองว่าอาจส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนที่ไม่ต้องการรอสินค้านานหันมาเลือกสีดำด้าน, สีทอง, สีโรสโกลด์ หรือสีเงินแทน

อ้างอิงจาก Macrumors