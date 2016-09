iFixit งัดแงะ iPhone 7 Plus พบใช้แรม 3GB แบตเตอรี่เยอะกว่า 6s Plus

by CK

มาตามนัดจริงๆ สำหรับ iFixit เจ้าประจำแห่งการงัดแงะอุปกรณ์ไอที คราวนี้ถึงคิว iPhone 7 Plus ซึ่งทีมงานได้แกะให้เห็นไส้ในกันจะๆ ว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้าง

ในการงัดแงะ iPhone 7 Plus ทางทีมงาน iFixit จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการไขสกรูที่ยึดตัวเครื่องออก หลังจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์เฉพาะอื่นๆ ทยอยเปิดชิ้นส่วนด้านหน้าออกมา iFixit ยอมรับว่า iPhone 7 Plus ค่อนข้างมีการประกอบที่แน่นหนากว่า iPhone 6s Plus และมีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ Apple นำมาใช้เพื่อการกันน้ำ ส่วนของแจ็คต่อหูฟังขนาด 3.5mm ที่ตัดออกไป Apple นำ Taptic Engine เข้ามาแทนที่ เป็นชิ้นส่วนที่คล้ายกับที่ใช้ใน touchpad ของ Macbook Retina 2015 ใช้ทำงานร่วมกับปุ่ม home เพื่อการตอบสนองต่อการสัมผัสที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทีมงาน iFixit ยังพบว่า iPhone 7 Plus เปลี่ยนมาใช้แรม 3GB LPDDR4 ที่ผลิตโดย Samsung ส่วนแบตเตอรี่ตามที่ Apple เคลมไว้ว่าสามารถใช้งานได้นานกว่า iPhone 6s Plus อยู่ 1 ชั่วโมง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่ที่ใช้มีความจุ 2900 mAh เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก iPhone 6s Plus ที่ใช้แบตเตอรี่ความจุ 2750 mAh

อย่างไรก็ตามการงัดแงะครั้งนี้ทาง iFixit ยังไม่ได้ให้คะแนน iPhone 7 Plus ถึงการซ่อมยากหรือง่าย แต่แอดมินก็ไม่แนะนำให้ไปแกะเองนะครับ เพราะหากไม่ชำนาญจริงๆ ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

อ้างอิงจาก iFixit