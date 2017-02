iPhone 8 จะเป็นรุ่นเดียวที่เริ่มต้นความจุที่ 64GB

By

การเปลี่ยนแปลงของ iPhone 8 ที่คาดว่าจะเป็นไม้เด็ดของ Apple ในปีนี้ อาจไม่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนดีไซน์หรือสเปคเพียงเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงหน่วยความจำภายในที่จะปรับมาใช้ความจุ 64GB เป็นรุ่นตั้งแต่แทน ซึ่งนั่นหมายถึงว่า iPhone 8 จะไม่มีความจุเริ่มต้นที่ 32GB

แม้ยังไม่มีการยืนยันต่อข้อมูลที่หลุดรอดออกมา แต่ข่าวลือดังกล่าวก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ การปรับเปลี่ยนความจุตั้งต้นของหน่วยความจำภายในของ iPhone เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อครั้งเปิดตัว iPhone 7 / 7 Plus เป็นการปรับมาใช้ความจุ 32GB เป็นค่าตั้งต้นแทน 16GB ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการเรียกร้องของผู้ใช้จำนวนมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าความจุ 16GB ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ จำนวนมากได้อย่างที่ต้องการ พร้อมทั้งตัดความจุ 64GB ทิ้งไป

ปัจจุบันใน iPhone 7 / 7 Plus เริ่มต้นความจุที่ 32GB, 128GB และ 256GB ไม่มีรุ่น 64GB ซึ่งการนำความจุ 64GB กลับมาแทนที่ความจุ 32GB มีการคาดการณ์ว่าจะถูกนำมาใช้เฉพาะใน iPhone 8 เท่านั้น และจะมีเพียงสองความจุ ได้แก่ 64GB กับ 256GB ส่วน iPhone 7s และ 7s Plus จะยังคงความจุเท่าเดิมเหมือนเช่น iPhone 7 / 7 Plus

นอกจากเรื่องของความจุตั้งต้นใน iPhone 8 แล้ว การปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยการใช้หน้าจอ OLED, Wireless Charging (การชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สาย) และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยขึ้น จะมีผลทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ นั่นแปลว่าใครที่อยากได้ iPhone 8 ต้องลงทุนมากขึ้นนั่นเอง

