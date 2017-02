หาก iPhone แพงขึ้น ยินดีไหมที่จะจ่าย ? ถ้ามีฟีเจอร์ที่ “Cool” จริงๆ

by CK

iPhone ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ว่าออกมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็มีราคาแพงและไม่มีทีท่าว่าราคาจะถูกลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามแม้ iPhone จะมีราคาสูง แต่จากการแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของ Apple กลับยังแสดงให้เห็นถึงยอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้น สร้างยอดขายไปถึง 78.29 ล้านเครื่อง และอิทธิพลจากคุณสมบัติของ iPhone 7 Plus มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อเป็นอย่างมาก

ผลสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ของ U.S. securities house Cowen & Co ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ซื้อ iPhone เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น หากมีคุณสมบัติที่จัดว่า “Cool” จริงๆ โดยความเต็มใจดังกล่าวไม่เพียงแค่คุณสมบัติที่เจ๋งๆ ยังมีเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่, กล้องแบบเลนส์คู่ เป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจด้วย

จากการประมาณการของ Cowem ระบุว่า iPhone 7 Plus จะทำยอดขายให้กับ Apple ได้ถึง 40% ในไตรมาสแรก หรือ 58.5 ล้านเครื่องของ iPhone 7/7 Plus ทั้งหมด (ยอดขาย iPhone ทั้งหมดในไตรมาสแรกปี 2017 ของ Apple ระบุว่าขายได้ถึง 78.29 ล้านเครื่อง ) ซึ่งจะสูงกว่ายอดขาย iPhone 6s Plus ที่ทำไว้ยอดขายเพียง 23% ของจำนวน iPhone ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขณะเดียวกัน Cowen ยังเพิ่มเติมว่า สำหรับ Apple แล้ว สิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการสร้างคุณสมบัติที่มีความหลากหลายมากขึ้น ข่าวลือเรื่อง iPhone 8 ที่คาดการณ์ว่าจะมาพร้อมหน้าจอ OLED ขนาด 5.5 นิ้ว ใช้พื้นที่จอแสดงผลบนตัวเครื่องมากขึ้นและใช้ปุ่ม Touch ID ที่ทันสมัยแบบฝังอยู่ใต้หน้าจอจึงเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งตารอ

ที่มา Phonearena