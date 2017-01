เผยสเปก U Ultra และภาพชุด U Play สองสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ HTC ก่อนเปิดตัวพรุ่งนี้

ผู้ใช้ Weibo สื่อชุมชนออนไลน์จากจีนคนหนึ่ง เผยภาพชุดสมาร์ทโฟนที่คาดว่าเป็น HTC รุ่นใหม่อย่าง U Ultra และ U Play ที่กำลังเปิดตัว 12 มกราคมนี้ พร้อมเผยสเปกตัวเครื่องอย่างละเอียด

หมดเปลือก ในขณะที่ Nokia กำลังคืนชีพ อีกค่ายก็กำลัง Come Back อีกครั้งด้วยเหมือนกัน โดยค่ายที่ว่าคือ HTC ที่ห่างหายไปนาน (มากกก) ทีเดียว แต่เมื่อวันที่ 20 ธ.ค 59 ที่ผ่านมา HTC ได้ส่งจดหมายเชิญร่วมงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ โดยใช้ธีมของงานว่า “For U” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคมนี้ หรือพรุ่งนี้แล้วนั้นเอง

แต่ก่อนงานพรุ่งนี้ กลับมีข้อมูลหลุดออกมาก่อนซะงั้น โดยมีผู้ใช้ Weibo สื่อชุมชนออนไลน์จากจีนคนหนึ่ง ได้เผยทั้งสเปกและภาพตัวเครื่อง ที่คาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังเปิดตัวในงานพรุ่งนี้เอง เนื่องจากในข้อมูลระบุชื่อรุ่นว่า HTC U Ultra และ HTC U Play สำหรับรุ่น U Ultra มีชื่อรหัสว่า “Ocean Note” อาจเป็นรุ่นเรือธงตัวเด่นในงาน ส่วน U Play น่าจะเป็นรุ่นกลาง และคาดว่าเป็นตัวในภาพที่หลุดทั้งหมดนี้ด้วย

หากสังเกตดี ๆ จะเห็นว่า ตัวเครื่องมีสองหน้าจอ แบ่งเป็นจอหลักและจอเล็ก ๆ ตรงขอบบนของเครื่อง

เมื่อปิดจอเครื่อง ก็จะเหลือเฉพาะหน้าจอเล็ก ๆ บอกเวลา และ Nonfiction

ปุ่มเปิดปิดตัวเครื่อง และปุ่มลด/เพิ่มเสียง ที่อยู่ใกล้กัน

ใช้ USB Type-C ด้วย และส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นลำโพงตรงขวามือ

ตัวเลนส์กล้องมีขอบยืนนูนพอดู (มีใส่เคสแน่ ๆ งานนี้) ด้านบนสังเกตว่ามีช่องใส่ Sim Card ด้วย และ “ไม่มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 mm”

ส่วนที่คิดว่าเป็นรุ่น U Play นั้น เนื่องจากในสเปกตัว U Ultra ระบุว่ามีกล้องคู่ แต่ในภาพมีกล้องเดียวนั้นเอง

สำหรับข้อมูลสเปกทั้ง 2 รุ่น ทางเว็บ GSM Arena ได้รวบรวมข้อมูลสเปกอย่างไม่เป็นทางการ (ยังไม่แน่ชัด) ก่อนดังนี้

HTC U Ultra (ดูสเปกเต็ม ๆ ได้ที่นี้)

หน้าจอ : ขนาด 6 นิ้ว ความละเอียดQuad-HD (2560 x 1440)

ซีพียู : Qualcomm Snapdragon 835

กล้องหลัก : กล้องคู่ 24 ล้านพิกเซล + 13 ล้านพิกเซล

กล้องหน้า : 16 ล้านพิกเซล

แรม : 4GB

รอม : 64GB

แบตฯ : 4000 mAh

OS : Android 7.0



HTC U Play (ดูสเปกเต็ม ๆ ได้ที่นี้)

หน้าจอ : ขนาด 5.2 นิ้ว ความละเอียด (1080 x 1920)

ซีพียู : Mediatek Helio P10

กล้องหลัก : 16 ล้านพิกเซล

กล้องหน้า : 16 ล้านพิกเซล

แรม : 3GB

รอม : 32GB

แบตฯ : 2500 mAh

OS : Android 7.0

จากภาพหลุดทั้งหมด คงมีเฉพาะเครื่อง HTC U Play โดยรวม ๆ แล้วสนใจตัวจอเล็ก ๆ ที่ซ่อนอยู่ แต่ขัดใจเลนส์กล้องที่ยื่นออกมาเกินงาม และตรงตัดช่องหูฟัง 3.5 mm ออกด้วย ส่วนสเปกก็ต้องรอดูราคาอย่างเดียว สำหรับรุ่น HTC U Ultra ที่มีแต่ข้อมูลสเปก ก็บอกได้ว่า “จัดเต็ม” โดยเฉพาะกล้องคู่ ที่ต้องรอดูในงานพรุ่งนี้ว่าจริงไหม ซึ่งทาง HTC จะมีถ่ายทอดสดในงานด้วย รอดูกันครับ

It is all about U. Join us live 12 Jan 2017 (3AM EST/12AM PST) #BrilliantU https://t.co/JnC81xU7AV pic.twitter.com/4c65hmnPfb

— HTC USA (@HTCUSA) January 10, 2017