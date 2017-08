เลอโนโว จับมือ J.I.B. เปิดตัว Lenovo Exclusive Store by J.I.B. ณ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ชั้น 3

By

เลอโนโว จับมือ J.I.B. เปิดตัว Lenovo Exclusive Store by J.I.B. ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างเหนือระดับ

เมื่อเร็วๆนี้ เลอโนโว ผู้นำยอดขายคอมพิวเตอร์อันดับ 1 และ J.I.B. บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าไอทีแบบครบวงจร ร่วมเป็นพันธมิตรเปิดร้าน Lenovo Exclusive Store by J.I.B. ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ชั้น 3 ซึ่งการเปิดตัวร้านสุดพิเศษในครั้งนี้มาพร้อมแนวคิด “Different is Better” โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เลอโนโว อาทิ IdeaPad, Yoga และ Legion by Lenovo และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างเหนือระดับให้แก่ลูกค้า