Lenovo X6 เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการยืนยันจากโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพระดับโลกกว่า 10 แห่ง

By

เลอโนโว ผู้นำยอดขายคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ประกาศความความสำเร็จของแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ X6 ด้วยคะแนนจากโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพระดับโลกกว่า 10 แห่ง ซึ่งรวมไปถึง 2 โปรแกรมใหม่ที่ได้รับการบันทึกโดย SAP ทั้งโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ Java และ SPECcpu ที่รวบรวมจากสถิติทั่วโลกกว่า 34 รายการ สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของโซลูชั่นตระกูล X6 ที่ครองอันดับหนึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2557 เป็นต้นมา

Lenovo X6 ได้รับการออกแบบให้เร่งประสิทธิภาพได้สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชั่นและรองรับการใช้คลาวด์ได้เป็นอย่างดี ทำให้โซลูชั่น Lenovo X6 เป็นที่ต้องการสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาระบบที่เชื่อถือได้ มีการจัดการที่ง่ายขึ้น และสามารถขยายความสามารถได้ในอนาคต อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ทำงานได้ทั้งระบบวินโดวส์หรือลีนุกซ์ โดยวันนี้ผลการทดสอบประสิทธิภาพสะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของเลอโนโวในการช่วยเหลือลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านศูนย์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในรูปแบบ Delivery Models อาทิเช่น cloud-based infrastructure, big data และโซลูชั่นวิเคราะห์ข้อมูลจากแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ในรุ่น x3850 X6 และ x3950 X6

สถิติใหม่ระดับโลกได้รับการทดสอบจาก 2 ระบบใหญ่ของ SAP ทั้งจากมาตรฐานการทดสอบด้านการขาย และการจัดจำหน่าย บนระบบวินโดวส์

ด้วยผลการทดดสอบมาตรฐานที่ได้รับในระดับดีเยี่ยมมาอย่างยาวนานจากแอปพลิเคชั่น SAP Benchmark ทำให้โซลูชั่น x3950 X6 ของเลอโนโวได้รับการยอมรับว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ระดับโลกบนมาตรฐาน 8-socket ในระบบปฎิบัติการวินโดวส์ ด้วยการทดสอบใน 2 ส่วนของการทำงานด้านการขายและการจัดจำหน่าย ผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับทดสอบของ SAP ในรุ่นมาตรฐาน ซึ่งทำการทดสอบประสิทธิภาพระบบฮาร์ดแวร์และฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นและส่วนประกอบอื่นๆ โดยเลอโนโว x3950 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่ารุ่นเดิมกว่า 28% และเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่า 4% เมื่อเทียบกับหน่วยประมวลผลแบบ E7-8890 v4 และสำหรับลูกค้าผู้ใช้งานโซลูชั่น SAP Business Suite ผลการทดสอบล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Lenovo X6 เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการประมวลผลเอกสารทางธุรกิจที่มีความต่อเนื่องของการดำเนินงานภายใต้ทรัพยากรที่มีบนแพลตฟอร์ม SAP

ผลการทดสอบประสิทธิภาพใหม่ SAP Business Warehouse Edition สำหรับแพลตฟอร์ม SAP HANA

เลอโนโวยังมีผลทดสอบอื่นในระบบ SAP Business Warehouse Edition สำหรับแพลตฟอร์ม SAP HANA (SAP BW/4HANA) ด้วยประสิทธิภาพของ เลอโนโวระบบ 4-socket ในรุ่น x3850 X6 สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัทชั้นนำใน 3 ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นกว่า 1.3 พันล้านครั้งภายใต้การติดตั้งแบบ single-node ทั้งนี้ SAP BW/4HANA นับเป็นหนึ่งในโซลูชั่นของแพลตฟอร์ม SAP BW ที่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพจากโปรแกรมมาตรฐานเวอร์ชั่นล่าสุด ด้วยการทดสอบ 3 ส่วนหลัก ทั้งด้าน data load, query throughput และ query runtime โดยตั้งเป้าที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถใหม่ๆของ SAP HANA ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานมาตรฐาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ของระบบเลอโนโว x3850 ที่ใช้หน่วยประมวลผล Intel Xeon ถึง 4 ตัว ภายใต้โซลูชั่น SAP HANA 1.0 และ SAP NetWeaver 7.5 ทำให้เลอโนโว x3850 X6 สามารถรองรับการทำงานระดับเอนเตอร์ไพร์ซได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ และคล่องตัวในการทำงานเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชั่นในการทำงานที่สำคัญบนระบบ SAP HANA นอกจากนี้เลอโนโวยังได้พัฒนาโซลูชั่นให้มีความง่ายในการใช้งานและสามารถพัฒนาระบบต่อไปได้ในอนาคต โดย SAP HANA ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยการติดตั้งไปแล้วกว่า 6,800 โซลูชั่น

แอปพลิเคชั่นทดสอบ SPEC CPU 2006 วัดผลด้านการคำนวนมากขึ้น

นับเป็นอีกครั้งที่คะแนนการทดสอบ SPEC CPU 2006 แสดงให้เห็นศักยภาพของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เลอโนโว x3850 X6 4U ที่มีประสิทธิภาพในระดับต้นๆ ซึ่งเลือกใช้หน่วยประมวลผลแบบ Intel Xeon Processor E7-8894 v4 แบบ 24 แกน ถึง 2 CPU โปรแกรมทดสอบนี้จึงเหมาะสำหรับการวัดค่าการทำงานของหน่วยประมวลผลย่อยที่มีหลากหลายหน่วยได้พร้อมกัน เช่นเดียวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง อีกทั้งเลอโนโว x3850 X6 ยังมีคะแนนทดสอบ SPECint_rate_base2006 ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มของการใช้หน่วยประมวลผล Intel Xeon E7-8894 v4 ด้วยแรม TruDDR4 ขนาด 256 GB ผ่านระบบปฏิบัติการ SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86_64)

สถิติใหม่ของการทดสอบประสิทธิภาพผ่าน SPECjbb 2015 Java business benchmark

ระบบเลอโนโว x3850 ยังคงเป็นผู้นำกลุ่มของการใช้งานการประมวลผลแบบ 4 ตัว จากแอปพลิเคชั่นทดสอบ SPECjbb2015 Distributed Benchmark ทั้งนี้ SPECjbb 2015 เป็นแอปพลิเคชั่นช่วยทดสอบการทำงานทางด้านธุรกิจในส่วนของจาวา และยังมี SPEC benchmark เข้ามาช่วยประเมินการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ในการทำงานของแอปพลิเคชั่นจาวาด้วย อีกทั้งการใช้ Java HotSpot 64-Bit Server VM (version 1.8.0_111) และ SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 ช่วยทำให้ x3850 มีคะแนน max-jOPS ที่ 224,892 คะแนนและคะแนน critical-jOPS อยู่ที่ 75,274 คะแนน ซึ่งหมายถึง x3850 เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานระบบแอปพลิเคชั่นจาวารุ่นใหม่ล่าสุดทั้งด้านการตอบสนองและประสิทธิภาพการทำงานอย่างที่สุด

สถิติการประมวลผลด้านธุรกิจ ทั้งการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และระบบโครงสร้างเสมือนจริง

ท้ายที่สุด เลอโนโวยังคงเป็นผู้นำกลุ่มในการทดสอบประสิทธิภาพด้วย 6 แอปพลิเคชั่นที่น่าเชื่อถือทั้ง SPECint20065, SPECfp 20066, SPECvirt 20137, SPECvirt 20138, STAC-M3 Shasta Suite9 และ TPC-E10 โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ประสิทธิภาพของเลอโนโวในการทดสอบ TPC-E ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพและราคาต่อการลงทุนของระบบ On Line Transaction Processing (OLTP) และการทำงานของระบบฐานข้อมูล ซึ่งในระดับการทำงานด้วยหน่วยประมวลผลแบบ 4 CPU ได้คะแนนกว่า 9,068.00 tpsE (transactions per second E) โดยมีราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพอยู่ที่ 139.85 USD/tpsE ขณะที่เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเต็มระบบของ x3850 X6 ด้วยหน่วยประมวลผล Intel Xeon E7 v3 ของเดิมจะมีประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นกว่า 30% นับเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ 4 CPU ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดจากปัจจุบันที่เลอโนโวได้รับการจัดอันว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้งาน 2 CPU ได้ดีที่สุดก่อนหน้าและยังเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพการทำงาน 8 CPU ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ 1 โดยมีความโดดเด่นด้าน TPC-E และประสิทธิภาพของ OLTP ได้อย่างดีเยี่ยม

จีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลอโนโว ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดไชน่า จำกัด กล่าว กล่าวว่า “กว่า 30 สถิติที่ได้รับการบันทึกในช่วงปีนี้ ผลักดันให้เซิร์ฟเวอร์ X6 ของเลอโนโวก้าวขึ้นเป็นผู้นำทั้งด้านนวัตกรรมและการออกแบบเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างดีเยี่ยม ผลการปฏิบัติงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการพัฒนาความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และยังเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเลโนโวในการสร้างนวัตกรรมศูนย์ข้อมูลด้วยเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนมูลค่าทางธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับลูกค้ารวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและแอปพลิเคชันที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด”